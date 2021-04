Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi zmianami, ale wystarczyło to do ustanowienia nowych rekordów przez S&P 500 i Nasdaq. Inwestorzy przygotowują się do rekordowo dużej w tym tygodniu liczby wyników amerykańskich firm za pierwszy kwartał.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował 0,18 proc., do 33.981,57 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł 0,18 proc., do 4.187,62 pkt. Nasdaq Composite zyskał 0,87 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.138,78 pkt. Analitycy wskazują, że wyceny na rynkach akcji wydają się nieco zawyżone, a dalsze wzrosty na giełdach mogą napotkać przeszkody, ponieważ spora część pakietów stymulacyjnych i nadchodzącego ożywienia jest już uwzględniona w wycenach. "Obecnie wzrosty na rynkach akcji przewyższają nasze prognozy na koniec 2021 r. Na czterech głównych światowych rynkach akcji (USA, Europa, Japonia i rynki wschodzące) tylko Japonia jest obecnie poniżej naszej prognozy” - zauważył Andrew Sheets, strateg w firmie Morgan Stanley. Notowania Otis Worldwide szły w górę o 7 proc. - spółka poinformowała, że zysk na akcję wyniósł 72 USD, gdy konsensus rynkowy zakładał 63 centy. Tesla rosła o 1 proc. Producent samochodów elektrycznych opublikuje raport finansowy za I kw. po zakończeniu sesji. Tydzień będzie obfitował w publikację wyników za pierwszy kwartał. Około 180 firm wchodzących w skład indeksu S&P 500 oraz 10 spółek z indeksu Dow przedstawi swoje dokonania za poprzedni kwartał. Uwaga inwestorów koncentrować się będzie na wynikach firm z grupy FAAMG (Facebook, Amazon, Apple, Microsoft Alphabet, właściciel Google) oraz producenta samochodów elektrycznych Tesla. Oczekiwania co do wyników firm technologicznych są bardzo wysokie, a rynek liczy, że potwierdzą one kolejny raz swoją dominację. Po sesji we wtorek wyniki przedstawią Microsoft i Alphabet, w środę zrobią to Apple i Facebook, a w czwartek Amazon. Tesla, która jest szóstą największą firmą na nowojorskiej giełdzie, przedstawi wyniki kwartalne w poniedziałek. Inne duże firmy technologiczne, które pokażą swoje dokonania za poprzedni kwartał to: Advanced Micro Devices, Twitter, Pinterest, Shopify, eBay, Qualcomm oraz Texas Instruments. Tydzień przyniesie też publikację wyników przez duże amerykańskie spółki z innych branż. Na rynek trafią raporty takich firm jak Boeing, Caterpillar, General Electric, Visa, 3M Company, MasterCard, United parcel Service, McDonald's, Starbucks, Domino's Pizza, Ford Motor Company, AstraZeneca, Merck, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, ExxonMobil i Chevron. Do tej pory 68 proc. firm, które przedstawiły wyniki za pierwszy kwartał, przebiły oczekiwania analityków. Spośród 25 proc. spółek z indeksu S&P 500, które podały wyniki za pierwszy kwartał, 84 proc. firm pozytywnie zaskoczyło zyskiem na akcję, a 77 proc. przekroczyło prognozy dotyczące przychodów. We wtorek i w środę odbędzie się posiedzenie Rezerwy Federalnej. Decyzja banku centralnego w sprawie stóp procentowych zostanie ogłoszona w środę o godzinie 20.00 polskiego czasu. Analitycy spodziewają się, że Fed pozostawi stopy procentowe w przedziale 0,0-0,25 proc. Trzydzieści minut po ogłoszeniu decyzji odbędzie się konferencja prasowa prezesa Fed Jerome'a Powella. Ekonomiści oczekują, że Powell będzie bronił polityki banku centralnego zakładającego możliwość wzrost inflacji powyżej celu 2 proc. i powtórzy przekonanie, że ostatni wzrost cen ma charakter tymczasowy. W czwartek opublikowane zostaną dane o PKB USA w pierwszym kwartale 2021 roku. Analitycy spodziewają się wzrostu w ujęciu rocznym o 6,5 proc., wobec zwyżki o 4,3 proc. w poprzednim kwartale. (PAP Biznes)