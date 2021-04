"LPP od 10 lat wypłacał dywidendę regularnie, ale ubiegły rok - 2020 - był pierwszym, kiedy nie wypłaciliśmy dywidendy. My chcemy nadal być spółką dywidendową. W tym roku chcielibyśmy wypłacić dywidendę. Niestety, zyski czy straty nie pozwalają nam na to więc będzie to dywidenda wypłacana z kapitałów zebranych czy z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych, bo w ubiegłym roku mieliśmy stratę. Ale chcemy powrócić do wypłaty dywidendy" - powiedział Lutkiewicz podczas wideokonferencji.

Według niego, spółka już w tym roku zanotuje znaczący wzrost sprzedaży, który może osiągnąć poziom z 2019 r.

"Patrząc na wzrost powierzchni handlowej, na rozmrażanie gospodarki i patrząc jednak optymistycznie na naszą przyszłość,to wierzymy, że te realizacje wyników finansowych, które były w 2019 r. moglibyśmy powtórzyć już w 2021 roku. To wszystko oczywiście zależy od wielu czynników, które są poza nami, ale wydaje się, że my jako organizacja jesteśmy do tego już dobrze przygotowani" - powiedział Lutkiewicz.

W całym roku finansowym 2020/2021 (tj. luty 2020 - styczeń 2021) spółka miała 190,13 mln zł skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 486,01 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 7 848,08 mln zł w porównaniu z 9 221,66 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto wyniosła odpowiednio 410 mln zł wobec 443,39 mln zł zysku rok wcześniej.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

