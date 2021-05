"Emisja akcji serii R dokonana zostanie w trybie subskrypcji prywatnej, w ten sposób, że spółka złoży jednej osobie prawnej ofertę objęcia nowo emitowanych nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii R w zamian za wkład pieniężny za cenę emisyjną wynoszącą 12,33 zł za jedną akcję serii R" - czytamy w uchwale.

Jak wskazano, cena emisyjna nowych akcji serii R w wysokości 12,33 zł wynika ze średniej ceny sprzedaży akcji pożyczonych od wybranych akcjonariuszy uzyskanej przez Ipopema Securities w wykonaniu umowy inwestycyjnej i o oferowanie z dnia 7 kwietnia 2021 r.

"To bez wątpienia sukces spółki. Biomed zgromadził środki potrzebne do realizacji fundamentalnej inwestycji, a średnia cena uzyskana przy sprzedaży, a tym samym cena emisyjna to 12,33 zł za akcję" - powiedział członek zarządu ds. organizacyjno-prawnych Jakub Winkler, cytowany w komunikacie.

W Centrum Badawczo-Rozwojowym będą rozwijane sztandarowe produkty Biomedu: szczepionka przeciwgruźlicza BCG 10 oraz lek Onko BCG. W październiku 2020 r. Biomed Lublin poinformował o otrzymaniu od Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji na utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego, stanowiącej 60% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji, tj.: 29,2 mln zł netto.

Spółka podała, że rozwój szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10 jak i Onko BCG to jeden z filarów rozwoju Biomedu Lublin.

"Realizacja projektu CBR przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Jesteśmy na finiszu przetargu dotyczącego części budowlanej i instalacyjnej. Naszym zamiarem jest uruchomienie inwestycji w tym zakresie jeszcze w I półroczu 2021 roku. Jednocześnie jesteśmy w trakcie przetargu związanego z częścią technologiczną projektu. Liczymy, że na przełomie 2023 i 2024 roku Centrum Badawczo-Rozwojowe będzie już pracować" - powiedział członek zarządu ds. technologii i produkcji Biomed Lublin Artur Bielawski.

Jak podkreślił, inwestycja pozwoli na udoskonalenie flagowych produktów Biomedu, a także będzie miała przełożenie na innowacyjność oraz zyski.

"To niepowtarzalna szansa aby wprowadzić na rynek bardzo skuteczne i bezpieczne leki najnowszej generacji, na które popyt w tej chwili znacząco przekracza nasze moce produkcyjne. Biomed jest jedynym w Polsce i jednym z nielicznych na świecie producentów szczepionki przeciwgruźliczej BCG. To produkt deficytowy i poszukiwany, podobnie jak np. nasz lek na raka pęcherza Onko BCG" - zaznaczył Bielawski.

Biomed zamierza zrealizować dwa projekty inwestycyjne - oprócz CBR, planuje budowę zakładu produkcyjnego dla produktów BCG. W najbliższych dniach rozpoczną się prace nad przygotowaniem projektu budowlanego dla tej inwestycji, a w dalszym kroku nastąpi wybór wykonawcy prac budowlanych. Prace nad optymalizacją struktury finansowania dla tej inwestycji jeszcze trwają.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

(ISBnews)