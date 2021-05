Brand24 jest 429. spółką notowaną na głównym rynku oraz 7. debiutem na tym rynku w 2021 roku.

"Główny parkiet to dla nas naturalny krok w rozwoju spółki. To był dla nas w zasadzie główny plan od dnia zero, od debiutu na NewConnect. NewConnect miał być taką pomostową fazą" - powiedział prezes Michał Sadowski podczas uroczystości debiutu.

Brand24 jest właścicielem autorskiego narzędzia do ochrony reputacji i monitoringu treści w internecie. Narzędzie sprzedawane globalnie w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Spółka ma dominującą pozycję na polskim rynku w swojej kategorii produktowej i z sukcesem komercjalizuje narzędzie na rynku globalnym. Z Brand24 korzystają zarówno duże światowe marki, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa zainteresowanie opiniami na swój temat w internecie.

(ISBnews)