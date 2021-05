"Skokowa poprawa naszych wyników to efekt sprawnej realizacji strategii dywersyfikacji działalności grupy zarówno pod względem obszarów rynkowych, jak i kierunków geograficznych. Rośniemy w najbardziej perspektywicznych obszarach, równocześnie notując dobre wyniki w tradycyjnym budownictwie kubaturowym" - powiedział prezes Dariusz Grzeszczak, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 25,83 mln zł wobec 4,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 536,65 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 439,75 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszych trzech miesiącach 2021 r. Erbud zanotował prawie 21 mln zł zysku netto (3,9% rentowności) wobec 0,5 mln straty w tym samym okresie roku 2020. Wynik operacyjny grupy zwiększył się o 464% do 25,8 mln zł (4,8% rentowności), a EBITDA wzrosła o 237% do 31 mln zł (5,8% rentowności). W tym samym czasie przychody Erbudu wyniosły 537 mln zł, czyli o 22% więcej niż w I kw. 2020 r. Tym samym grupa znacznie poprawiła marżowość na wszystkich poziomach rachunku. Największy wkład w tak silnie wzrostowy kwartał miały wyniki segmentu budownictwa dla OZE, w którym wyspecjalizowana jest spółka ONDE, krajowy lider budowy instalacji dla sektora energii odnawialnej w Polsce, w szczególności farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Segment ten wypracował ok. 203 mln zł przychodów, a wynik operacyjny z działalności w tym obszarze wyniósł 19,6 mln zł. Jednocześnie dobrze zachowywał się segment krajowego budownictwa kubaturowego Grupy Erbud, zwiększając EBIT o ok. 190% do ponad 7 mln zł (4,7% rentowności). Najwyższą w grupie rentowność operacyjną (11%) pokazał segment przemysłowy zagranicą, który mimo niewielkiej jeszcze skali (24 mln zł przychodów) wypracował 2,6 mln zł EBIT" - wymieniono w komunikacie.

W I kw. 2021 roku utrzymuje się bardzo silna pozycja finansowa grupy, podkreślono także. W kasie spółki na koniec pierwszego kwartału było 245,6 mln zł gotówki. Grupa nie posiada długu netto. Na koniec analogicznego okresu 2020 r. dług netto wyniósł 12,4 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 36,01 mln zł wobec 2,2 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2020 r. miała 2,23 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)