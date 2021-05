Zysk operacyjny wyniósł 484 mln zł wobec 307 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 758 mln zł wobec 568 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 460 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 3 286 mln zł rok wcześniej.

"Na odnotowane wzrosty wpływ miały nie tylko lepsze, niż w porównywalnym okresie, wyniki operacyjne (produkcja energii +28% r/r, dystrybucja +2%, sprzedaż detaliczna na poziomie porównywalnym z pierwszym kwartałem 2020 roku). Korzystny był też wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i usług systemowych na rzecz Operatora Systemu Przesyłowego" - czytamy w komunikacie.

Na wyniki finansowe pozytywnie oddziaływała również korzystniejsza od zeszłorocznej taryfa dla gospodarstw domowych oraz ogólna poprawa marż na sprzedaży energii elektrycznej do pozostałych klientów w Linii Biznesowej Sprzedaż oraz optymalizacje wynikające z trwającej integracji z Grupą Orlen.

"Grupa Energa osiągnęła historycznie jedne z najlepszych wyników kwartalnych. Jestem przekonany, że plany, jakie nakreśliliśmy w nowym wieloletnim planie inwestycji strategicznych wzmocnią ten trend" - skomentował prezes Jacek Goliński, cytowany w komunikacie.

Należące do Energi odnawialne źródła energii wyprodukowały w I kw. ok. 406 GWh energii. Wynik ten kształtowany był przede wszystkim przez warunki atmosferyczne wpływające niekorzystnie na pracę aktywów wiatrowych i fotowoltaicznych. Jednocześnie elektrownie wodne zwiększyły wytwarzanie energii elektrycznej o 24% r/r.

Nakłady inwestycyjne w I kw. wzrosły do 345 mln zł, czyli 4% r/r. Z tej kwoty ponad 80% przeznaczone zostało na inwestycje w Linii Biznesowej Dystrybucji, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 31 mln zł wobec 52 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

(ISBnews)