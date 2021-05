"Celem przeglądu jest analiza scenariuszy optymalnego wykorzystania posiadanych aktywów, w szczególności mając na uwadze dotychczasowe wyniki finansowe generowane przez poszczególne grupy aktywów, trendy rynkowe oraz makroekonomiczne, otoczenie regulacyjne i rynkowe uwzględniając przy tym potrzeby kapitałowe poszczególnych segmentów działalności oraz grup aktywów" - czytamy w komunikacie.

W trakcie planowanego przeglądu rozważane będą różne opcje odnoszące się do poszczególnych grup aktywów, w tym również w odniesieniu do aktywów określonych jako niestrategiczne, możliwość przygotowania ich do zbycia, zbycia aktywów, zawarcia partnerstwa strategicznego lub utworzenia joint-venture.

"Jednocześnie spółka informuje, że dotychczas nie zostały podjęte żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji lub scenariusza dla poszczególnych grup aktywów" - zaznaczono.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 5,55 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)