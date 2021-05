Strata operacyjna wyniosła 0,41 mln zł wobec 0,45 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,06 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 0,03 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym kwartale 2021 roku spółka wygenerowała 63 tys. zł przychodu wobec 31 tys. zł w analogicznym okresie rok wcześniej. Koszty działalności operacyjnej utrzymały się na podobnym poziomie, spadając nieznacznie o 2,07% w stosunku do roku poprzedniego. Dzięki nieznacznemu zwiększeniu przychodów oraz spadku kosztów, strata netto pomniejszyła się do 402 tys. zł wobec 479 tys. zł w roku 2020. Sytuacja finansowa spółki pozostaje stabilna, zasoby gotówkowe zmniejszyły się wobec stanu na 31 grudnia 2020 r. o 720 tys. zł do poziomu 10 817 tys. zł. Na dzień 31 marca 2021 roku wartość pozostałych aktywów niematerialnych wyniosła 7 155 tys. zł, co oznacza wzrost o 667 tys. zł w pierwszym kwartale 2021 r, będący efektem prowadzonych prac badawczo-rozwojowych" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 0,38 mln zł wobec 0,39 mln zł straty rok wcześniej.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2020 r.

(ISBnews)