Skonsolidowane przychody wyniosły ok. 183,27 mln zł (+ 30% r/r). Zysk ze sprzedaży (rozumiany jako zysk brutto ze sprzedaży pomniejszony o koszty zarządu oraz koszty sprzedaży) wzrósł (ok. 317,5% r/r) do ok. 8 mln zł, natomiast skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie ok. 8,29 mln zł (wzrost ok. 352% r/r), podano.

"Istotna poprawa wyników to efekt m.in. realizacji dostaw rur stalowych do OGP Gaz - System S.A. dla zadań towarzyszących budowie gazociągów Baltic Pipe LOT C oraz Baltic Pipe LOT D. Realizacja kontraktów, o czym warto przypomnieć, ma znaczenie strategiczne dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, a Ferrum jest ważnym ogniwem w procesie transformacji rodzimej sieci przesyłowej. To również potwierdzenie słuszności modelu biznesowego Grupy Ferrum, którego jednym z filarów jest nowoczesna linia produkcyjna oraz sukcesywnie rozbudowywany portfel zamówień. Jestem przekonany, że zaprezentowane wstępne wyniki nie wyczerpują potencjału spółki" - powiedział prezes Ferrum Krzysztof Kasprzycki, cytowany w komunikacie.

Na koniec marca 2021 r. jednostkowe przychody ze sprzedaży Ferrum wyniosły ok. 160,15 mln zł (wzrost ok. 37% r/r).

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)