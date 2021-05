Zysk operacyjny wyniósł 87,71 mln zł wobec 164,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 469,08 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 396,37 mln zł rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa Kogeneracja S.A. osiągnęła za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku dodatni wynik finansowy netto [ogółem] w wysokości 70 025 tys. zł, niższy aniżeli w okresie porównywanym 2020 roku o 63 443 tys. zł (133 468 tys. zł w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku), na co wpłynęły głównie:

- spadek [o 101 537 tys. zł] pozostałych przychodów operacyjnych przede wszystkim z tytułu sprzedaży w 2020 r. uprawnień do emisji CO2 łącznie na kwotę 110 400 tys. zł z puli niewydanych uprawnień do emisji CO2 za poprzednie lata okresu rozliczeniowego skorygowanej o wartość wyceny dokonanej w 2019 r. w kwocie 8 370 tys. zł,

- wzrost [o 72 718 tys. zł] przychodów ze sprzedaży, w tym: 48 712 tys. zł wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła, 17 478 tys. zł wzrost przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów, 17 179 tys. zł przychody z Rynku Mocy oraz 10 940 tys. zł spadek przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej w spółce zależnej o 15%,

- wzrost kosztu własnego sprzedaży o 49 379 tys. zł, w tym głównie: wzrost rezerwy na zakup uprawnień do emisji CO2 o 10 880 tys. zł, wzrost kosztów amortyzacji o 4 753 tys. zł, wzrost kosztów usług o 6 643 tys. zł oraz wzrost wartości sprzedanych towarów i materiałów o 18 975 tys. zł,

- spadek [o 1 657 tys. zł] wyniku na działalności finansowej,

- spadek [o 14 742 tys. zł] podatku dochodowego z tytułu niższego wyniku finansowego brutto" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 45,61 mln zł wobec 61,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. Większościowy pakiet akcji spółki należy do Polskiej Grupy Energetycznej.

(ISBnews)