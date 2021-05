Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na lipiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 66,05 USD, niżej o 0,02 proc.

Ropa Brent w dostawach na lipiec na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie kosztuje 68,73 USD za baryłkę, wyżej o 0,12 proc.

Inwestorzy oceniają poprawiające się prognozy zapotrzebowania na ropę m.in. w USA, gdzie wkrótce rozpocznie się sezon wakacyjnych wyjazdów.

W Stanach Zjednoczonych w ub. tygodniu zapasy ropy spadły o 439 tys. baryłek - wynika z danych Amerykańskiego Instytutu Paliw (API).

Z kolei zapasy benzyny zmniejszyły się w tym czasie o 1,98 mln baryłek, a rezerwy paliw destylowanych spadły o 5,14 mln baryłek - podaje API w swoim branżowym raporcie.

W środę oficjalne wyliczenia dotyczące amerykańskich zapasów ropy i jej produktów, jak co tydzień, przedstawi Departament Energii (DoE).

Tymczasem Chiny przymierzają się do zakupów większej ilości tańszej rosyjskiej ropy, która skutecznie konkuruje z dostawami surowca z krajów Bliskiego Wschodu.

Traderzy, którzy kupują ropę dla chińskich rafinerii wskazują, że Rosjanie sprzedają swoją ropę Ural z niższą premią w stosunku do ropy z Bliskiego Wschodu, co zachęca do większych zakupów surowca.

Obecnie w drodze do Azji jest 450 tys. ton Uralu.

"Popyt na ropę w USA i Chinach powraca" - mówi Stephen Innes, globalny partner w SPI Asset Management.

Tymczasem na rynkach paliw może wkrótce pojawić się więcej ropy z Iranu.

W Wiedniu kontynuowane są rozmowy w sprawie odnowienia porozumienia nuklearnego z Iranem z 2015 r.

Porozumienie to zakładało, że Iran zmniejszy produkcję uranu, a światowe mocarstwa zdejmą ze strony irańskiej sankcje gospodarcze.

Jeśli dojdzie do zniesienia sankcji na Iran wówczas wzrośnie przepływ irańskiej ropy, a analitycy, w tym Goldman Sachs, oceniają, że rynki paliw prawdopodobnie będą w stanie wchłonąć dodatkowe baryłki irańskiego surowca.

"Ewentualne osiągnięcie porozumienia w sprawie umowy nuklearnej z Iranem ograniczy dalsze zwyżki cen ropy" - wskazuje tymczasem Innes.

Na giełdzie NYMEX w N.Jorku ropa WTI zyskała podczas poprzednich trzech sesji ponad 6,5 proc.

W tym roku ropa zdrożała o ponad 35 proc.