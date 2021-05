Zysk operacyjny wyniósł 12,68 mln zł wobec 9,41 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA operacyjna wyniosła 17,61 mln zł wobec 13,6 mln zł rok wcześniej, a skorygowana EBITDA 13,9 mln zł wobec 17,67 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 67,28 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 49,49 mln zł rok wcześniej.

Grupa technologiczna R22 wypracowała w I kwartale 2021 r. 67,3 mln zł przychodów. To wynik o 36% lepszy niż rok wcześniej. W tym okresie skorygowana EBITDA wzrosła o 27% do 17,7 mln zł. Jeszcze szybciej rósł zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, który po wzroście o 77% r/r wyniósł 6,9 mln zł. Dynamiczne zwiększanie wyników to efekt zarówno dynamicznego rozwoju organicznego, jak i pierwszej zagranicznej akwizycji w segmencie CPaaS, podkreślono w komunikacie.

"Kontynuujemy dynamiczny rozwój działalności, który widać również we wzroście wyników finansowych. Warto podkreślić, że w I kwartale osiągnęliśmy rekordowy poziom zysku przypisanego akcjonariuszom R22. Rozwijamy się w zrównoważony sposób, zarówno dzięki

działaniom organicznym, jak i efektywnemu prowadzeniu przejęć" - powiedział prezes Jakub Dwernicki, cytowany w komunikacie.

W segmencie CPaaS Grupa osiągnęła 38,5 mln zł przychodów, czyli o 67% więcej niż rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 7,7 mln zł i był o 38% wyższy r/r. Za segment CPaaS dopowiada spółka Vercom, która 8 maja br. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych. Z

emisji akcji spółka pozyskała ok. 170 mln zł netto, które przeznaczy na akwizycje. Łącznie z finasowaniem bankowym, Vercom może przeznaczyć na akwizycje nawet 250 mln zł, zaznaczono.

"W ubiegłym roku zrealizowaliśmy pierwsze zagraniczne przejecie w segmencie CPaaS. Na przełomie kwietnia i maja z sukcesem przeprowadziliśmy IPO Vercom, a pozyskane w ten sposób środki zamierzamy przeznaczyć na realizację planów związanych z ekspansją zagraniczną" - dodał Dwernicki.

W segmencie hostingu grupa osiągnęła 24,7 mln zł przychodów, czyli o 7% więcej niż rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 9,7 mln zł i był o 34% wyższy r/r. W 2020 r. grupa wprowadziła na rynek markę cyber_Folks, pod którą jest już ponad 100 tys. klientów, w 2021 r. planowane jest dołączenie kolejnych marek.

"Wychodzimy poza schemat firmy hostingowej, w kierunku dostarczania dodatkowej wartości dla klienta. Pierwsze efekty tych działań widać w bardzo dobrych wynikach osiągniętych w całości dzięki działaniom na dotychczasowej grupie klientów, zauważamy też organiczny wzrost liczby naszych klientów. Korzystamy na rosnącym rynku e-commerce oraz automatyzacji i cyfryzacji życia gospodarczego" - podsumował prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 1,27 mln zł wobec 0,66 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

