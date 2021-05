Firmą inwestycyjną pośredniczącą w procesie oferty publicznej jest Ipopema.

W ramach emisji The Dust oferuje 300 tys. akcji serii F, a akcjonariusz Me & My Friends oferuje do sprzedaży 100 tys. akcji serii A1.

Oferta publiczna rozpoczyna się dziś - od book-buildingu, który potrwa do 9 czerwca. Na 10 czerwca zaplanowano ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów oraz ostatecznej ceny akcji. 11-15 czerwca odbędzie się wystosowywania zaproszeń do złożenia zapisów na akcje inwestorom, którzy wzięli udział w procesie budowy księgi popytu oraz przyjmowanie zapisów od inwestorów. Przydział akcji oferowanych przewidywany jest na 17 czerwca, a pierwszy dzień notowania praw do akcji (PDA) serii F na rynku NewConnect - ok. 16 lipca br., podano w memorandum informacyjnym.

The Dust oczekuje, że pozyska z emisji nowych akcji ok. 5,5 mln zł brutto (5 mln zł netto po odliczeniu kosztów emisji). Środki z emisji spółka zamierza przeznaczyć na następujące cele:

a) rozwój gry "I, the Inquisitor" i koszty funkcjonowania spółki, tj. zwiększenie zatrudnienia w zespole odpowiedzialnym za produkcję gry (story designerzy, graficy 3D), dział marketingu, zwiększenie liczby wersji językowych gry do 11, rozszerzenie fabuły oraz długości rozgrywki, w tym liczby zadań pobocznych - 3 mln zł;

b) rozwój działu Quality Assurance - 0,5 mln zł;

c) działania marketingowe - 1 mln zł;

d) działalność wydawnicza - 0,5 mln zł, podano.

"Zgodnie z zapowiedzią, rozpoczynamy kolejny etap rozwoju studia oraz największej produkcji w naszej historii, osadzonej w świecie 'Cyklu Inkwizytorskiego' pióra Jacka Piekary gry 'I, the Inquisitor'. Środki, które pozyskamy w ramach emisji, pozwolą nam w pełni wykorzystać potencjał tkwiący w naszym tytule. Chcemy nie tylko zwiększyć zatrudnienie w zespole odpowiedzialnym za produkcję gry, ale także podnieść liczbę dostępnych wersji językowych, rozszerzyć fabułę i dodać więcej zadań pobocznych" - powiedział prezes The Dust Jakub Wolff, cytowany w komunikacie.

"Rozwój działu Quality Assurance przyczyni się z kolei do najwyższej jakości gry, co jest kluczowe w naszej branży w momencie premiery tytułu i oddania jej w ręce graczy. Środki na działania marketingowe i działalność wydawniczą posłużą do maksymalizacji potencjału nie tylko naszej produkcji, ale także tytułów przygotowywanych przez spółki zależne w ramach utworzonej w 2020 r. grupy kapitałowej, w skład której wchodzą Game Island oraz Two Horizons" - dodał.

The Dust jest producentem i wydawcą gier. Spółka intensywnie rozwija produkcję gier własnych. Aktualnie pracuje nad grą osadzoną w świecie "Cyklu Inkwizytorskiego" na motywach twórczości Jacka Piekary oraz nad własnymi autorskimi symulatorami. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2018 r.

