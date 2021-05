Zysk operacyjny wyniósł 0,11 mln zł wobec 1,38 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 1,75 mln zł wobec 2,78 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,16 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 10,41 mln zł rok wcześniej.

"Wpływ na wyniki finansowe osiągnięte w I kwartale 2021 r. miała sytuacja związana z pandemią koronawirusa i ogłaszane przez władze państwowe lockdowny. Mimo tak trudnych, niestandardowych warunków, Grupa IMS wypracowała zysk EBITDA w wysokości 1 746 tys. zł. Ponadto, na dzień zatwierdzenia raportu do publikacji, liczba lokalizacji abonamentowych jest wyższa o ponad 500 w stosunku do końca 2020 roku. Przez pierwszych 5 miesięcy 2021 roku Grupa IMS pozyskała więcej lokalizacji niż w całym 2020 r. Niewątpliwie jest to dobry prognostyk na przyszłość, dotyczący odbudowy przychodów i zysków grupy. Również sytuacja płynnościowa i finansowa całej grupy kapitałowej jest bardzo dobra" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 0,16 mln zł wobec 1,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), video marketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).

(ISBnews)