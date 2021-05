Zysk operacyjny wyniósł 6,53 mln zł wobec 3,77 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,91 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 2,12 mln zł rok wcześniej.

"Po bardzo dobrej końcówce 2020 roku, w której spółka odnotowała przychody w kwocie 25 mln zł, pierwsze miesiące 2021 r. przyniosły nam przychód na poziomie 28,1 mln zł. Kwota ta przewyższa łączne przychody uzyskane przez spółkę od momentu rozpoczęcia działalności wydawniczej do końca 2020 r." - napisali członkowie zarządu w liście załączonym do raportu.

Zaznaczyli, że najważniejszym wyznacznikiem sukcesu finansowego All In! Games w I kw. 2021 r. była cesja praw własności intelektualnej do gry "Ghostrunner" na rzecz 505 Games S.p.A., która poza wcześniej uregulowanym udziałem w przychodach ze sprzedaży, zapewniła spółce dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 5 mln euro. Jednocześnie usunięto z bilansu spółki wartość poniesionych nakładów na prace rozwojowe związane z "Ghostrunnerem", co powoduje brak naliczenia kosztów amortyzacji z tego tytułu w kolejnych okresach.

"Oczekujemy, że w tym roku przychody ze sprzedaży gry ['Ghostrunner'], które przypadną w udziale All in! Games wyniosą 30 mln zł. Zakładamy jednocześnie, że drugim najbardziej dochodowym projektem będzie gra stworzona przez The Farm Group S.A. - 'Chernobylite', a trzecim 'Tools Up'!" - powiedział prezes Piotr Żygadło, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Początek roku to również premiera projektu "Paradise Lost", który w ciągu pierwszych czterech dni od momentu wydania sprzedał się w liczbie przekraczającej 12 000 egzemplarzy na platformie Steam, natomiast łączna sprzedaż gry na wszystkich platformach na koniec marca br. wyniosła prawie 24 000 egzemplarzy, podano także w raporcie.

"Cieszy nas dynamika rozwoju All In! Games, jednak nie zwalniamy tempa. Już w drugim kwartale 2021 r. zadebiutuje 'Lumberhill' na platformie PC. Gra stworzona przez 2BiGo przy wsparciu ARP Games zapewnia mnóstwo dobrej rozrywki w szczególności w trybie multiplayer. Widzimy, że zdecydowanie najlepiej zapowiadającym się tytułem, który zostanie przez nas wydany w 2021 r. jest 'Chernobylite' z gatunku survival-horror, której akcja toczy się w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia" - podsumował prezes.

All In! Games to notowany na GPW wydawca gier komputerowych.

