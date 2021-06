Zysk operacyjny wyniósł 4,15 mln zł wobec 1,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 38,97 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 32,03 mln zł rok wcześniej.

Ailleron podkreśla, że ma za sobą najlepszy pierwszy kwartał w historii. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 39 mln zł (+21,7% r/r), EBITDA wzrosła o 93% do 6,2 mln zł, zysk operacyjny wzrósł o 256% do 4,1 mln zł, a skonsolidowany zysk netto osiągnął 1,8 mln zł, czyli ok. 172% wyżej r/r.

"Rekordowy początek roku to dobry prognostyk na kolejne kwartały, tym bardziej, że zwykle pierwsze trzy miesiące najmniej ważą w naszych wynikach rocznych. Wynik netto byłby wyższy, gdyby nie długoterminowy leasing naszej powierzchni biurowej w Krakowie. Umowa jest denominowana w euro i zgodnie z MSR różnice kursowe musimy ujmować w kosztach finansowych. Jest to odwracalny zapis, całkowicie bezgotówkowy i techniczny. Tak się złożyło, że zamazało nam to nieco pozytywny obraz pierwszego kwartału. Patrząc jednak na prognozy co do poziomu kursu euro na kolejne kwartały 2021 roku prawdopodobnie wycena będzie wpływała pozytywnie w kolejnych okresach sprawozdawczych" - powiedział członek zarządu spółki Tomasz Król, cytowany w komunikacie.

Największy, 66-proc. udział w sprzedaży, miał w I kwartale 2021 r. segment Enterprise Services odpowiedzialny głównie za usługi budowy, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych dla branży finansowej i medycznej. Pion FinTech, skupiający m.in. produkty i usługi dla sektora finansowego oraz systemy wspomagające sprzedaż skomplikowanych produktów finansowych i leasingowych, odpowiadał za 30% przychodów, a obszar HotelTech za 2%, zaznaczono.

"Wyniki są zgodne z naszym budżetem. Ponieśliśmy zaplanowane nakłady inwestycyjne, głównie w obszarze produktu LiveBank, stąd niższy wynik na poziomie operacyjnym w segmencie FinTech. Pracujemy nad kompletną zmianą modelu dostarczania rozwiązania LiveBank na w pełni chmurowy i SaaS-owy. Zmiana, która nastąpiła w środowisku bankowym na skutek pandemii jest bowiem znamienna i w końcu pozwala oferować i sprzedawać rozwiązania w chmurze. To powoduje, że w naszym zasięgu znajdzie się grupa wielu tysięcy banków i instytucji finansowych stanowiących grupę docelową naszego rozwiązania. Przyjęta strategia pozwoli nam zaistnieć na rynku globalnym o szacowanej wartości na poziomie ok. 4,5 mld USD. Obecnie jesteśmy w trakcie zaawansowanych negocjacji na wdrożenie tego rozwiązania w kolejnych bankach. Popyt na nasze usługi nie ustaje, widzimy dynamiczny wzrost zamówień we wszystkich obszarach, mamy nowych klientów, a nasi dotychczasowi partnerzy rozszerzają zakresy współpracy. Pracujemy też nad zupełnie nowymi innowacyjnymi rozwiązaniami. Jedną z takich nowości jest, w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby klientów firm leasingowych, wdrożenie w Santander Leasing w pełni zdigitalizowanego procesu zawierania transakcji w kanale online" - dodał Król.

Grupa Ailleron w tym roku zamierza mocniej postawić na ekspansję w krajach niemieckojęzycznych, takich jak Niemcy, Austria czy Szwajcaria, w czym duży udział może mieć dynamicznie rozwijająca się spółka ValueLogic - działająca w modelu full-service software house w branży e-commerce, która dołączyła do grupy w kwietniu 2021 roku, zapowiedziano również.

"Naszym głównym tegorocznym kierunkiem rozwoju będzie zagranica, chcemy utrzymać trend wzrostu sprzedaży eksportowej. Rozwijamy też działalność w Stanach Zjednoczonych, realizując bardzo ciekawe kontrakty i chcemy tam nadal zwiększać swój udział" - podsumował Król.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 0,84 mln zł wobec 2,25 mln zł straty rok wcześniej.

Ailleron specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego oraz hotelarskiego. Flagowe rozwiązania firmy to m.in. LiveBank, iLumio czy Ringback Tones.

