Zysk operacyjny wyniósł 14,79 mln zł wobec 11,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 195,12 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 205,15 mln zł rok wcześniej.

"Przychody grupy wyniosły w omawianym okresie 195,1 mln zł i były na zbliżonym poziomie rok do roku (205,1 mln zł). Rentowność brutto ze sprzedaży poprawiła się o 2,1 pkt proc. r/r do 13,5%, co zaowocowało zwiększeniem zysku brutto ze sprzedaży do 26,3 mln zł. Zysk operacyjny grupy w I kw. 2021 zwiększył się o 29% r/r do 14,8 mln zł. Grupa zakończyła okres pierwszych 3 miesięcy 2021 roku zyskiem netto na poziomie 7,5 mln zł wobec 8,1 mln zł przed rokiem. Istotny wpływ na poziom zysku netto w I kw. 2021 (-4,4 mln zł) miała księgowa wycena instrumentów finansowych do wartości godziwej, to niegotówkowy efekt związany ze stosowaną polityką zabezpieczeń (waluty)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Na koniec I kw. 2021 roku stan środków pieniężnych w grupie wynosił 103,8 mln zł, a wskaźnik dług netto/EBITDA był na bezpiecznym poziomie 1,89. Po uwzględnieniu wpływu środków od kontrahenta tuż po dacie bilansowej (1.04.2021) wskaźnik ten wyniósłby 1,47, podano także.

W I kw. 2021 przychody segmentu deweloperskiego wyniosły 47,9 mln zł (24,6% udział w przychodach grupy), a wynik operacyjny wyniósł 8,4 mln zł (wobec 7 mln zł przed rokiem). W I kw. 2021 kontraktacja segmentu deweloperskiego w rozumieniu umów przedwstępnych, deweloperskich oraz rezerwacyjnych wyniosła 79 lokali. Dla porównania w tym samym okresie poprzedniego roku kontraktacja była na poziomie 27 lokali. W przychodach segmentu w omawianym okresie rozpoznana została sprzedaż 148 lokali (w I kw. 2020 było to 178 lokali, a w całym 2020 roku 622 lokali). Według stanu na dzień 31 marca 2021 r. w ofercie sprzedażowej spółki Dekpol Deweloper pozostawało 289 lokali.

"Grupa podtrzymuje zamiar osiągnięcia w segmencie deweloperskim w 2021 roku przychodów na poziomie 210 mln zł i sprzedaży 350 lokali na podstawie umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych" - zadeklarowano.

Segment generalnego wykonawstwa (GW), wydzielony z dniem 1 stycznia 2021 do spółki Dekpol Budownictwo, pozostaje największym segmentem działalności Grupy Dekpol, z udziałem w przychodach na poziomie sięgającym 59% w I kw. 2021 roku. Przychody segmentu GW w omawianym okresie wyniosły 114,5 mln zł i były na porównywalnym poziomie w ujęciu rok do roku (117,2 mln zł), a zysk operacyjny wyniósł 7,7 mln zł wobec 8,5 mln zł rok wcześniej. Na koniec I kw. 2021 roku realizowane były kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości ok. 910 mln zł netto. Do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o łącznej wartości ponad 400 mln zł netto, z czego znacząca większość prac zostanie wykonana w 2021 roku. Dodatkowo w ramach segmentu GW realizowane są projekty deweloperskie wewnątrzgrupowe o łącznej wartości do realizacji 2021 roku w wysokości blisko 60 mln zł netto. Udział projektów przemysłowo-logistycznych w całym portfelu zleceń GW wyniósł na koniec I kw. 2021 roku ok. 70%, podał także Dekpol.

Segment produkcji osprzętu do maszyn budowlanych odpowiadał w I kw. 2021 roku już za niemal 13% przychodów Grupy Dekpol. Jego przychody wzrosły w omawianym okresie o ponad 25% do rekordowego poziomu 25,2 mln zł, a zysk operacyjny wyniósł 2,8 mln zł. Segment ten został w ub.r. najmocniej dotknięty skutkami pandemii koronawirusa, ale począwszy od IV kw. ub.r. obserwowany jest stopniowy wzrost zamówień.

"W I kwartale br. kontynuowaliśmy realizację naszej strategii, polegającej na zrównoważonym rozwoju w oparciu o trzy uzupełniające się filary naszego biznesu: segment Generalnego Wykonawstwa (Dekpol Budownictwo), Deweloperski (Dekpol Deweloper) i Produkcji Osprzętu do maszyn budowlanych (Dekpol Steel). Jesteśmy zadowoleni z rezultatów osiągniętych przez każdy z tych trzech segmentów oraz z wyników całej grupy w I kwartale br." - podsumował prezes Mariusz Tuchlin, cytowany w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 0,57 mln zł wobec 6,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW.

(ISBnews)