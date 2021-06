"Dziś na rynkach akcji w Europie obserwowaliśmy dobre nastroje. Po porannych wzrostach, dalsza część sesji przebiegała pod znakiem konsolidacji, jednak większość indeksów zakończyła dzień na plusie. Może nieco lepsze nastroje widać było na GPW, gdzie WIG20 umocnił się o blisko 1 proc." - powiedział PAP Biznes analityk XTB, Łukasz Stefanik.

"Na dziennym wykresie WIG20 pojawiła się we wtorek formacja przypominająca spadającą gwiazdę - formację zwiastującą odwrócenie trendu. Mimo to dziś indeks poszedł w górę, jednak to czy gwiazda zadziała, okaże się w piątek" - powiedział.

Analityk zwrócił uwagę, że w czwartek warszawska giełda będzie zamknięta, a w trakcie piątkowego handlu może być widoczna podwyższona zmienność ze względu na publikowany tego dnia raport z rynku pracy w USA. Dodał, że dane te mogą mieć przełożenie nie tylko na indeksy amerykańskie, ale także na GPW.

"Jeżeli piątkowe zamknięcie wypadnie powyżej wtorkowego dziennego maksimum, to formacja ta zostanie zanegowana. To potwierdzi pozytywny sentyment i wybicie górą z kanału wzrostowego, co może przyczynić się do przyspieszenia zwyżek" - ocenił Stefanik.

W środę na zakończenie sesji WIG20 wzrósł o 0,72 proc. do 2.252,26 pkt., co jest najwyższym zamknięciem od 8 listopada 2019 r. WIG zwyżkował o 0,72 proc. do 66.757,97 pkt. Od pokonania szczytu ze stycznia 2018 r. dzieli go już mniej niż 1.000 pkt. mWIG40 poszedł w górę o 0,17 proc. do 4.902,16 pkt.

Na początku sesji sWIG80 był najmocniejszym indeksem i wyznaczył dzienne maksimum na poziomie ok. 20.950 pkt. Chociaż w drugiej części dnia wzrosty nieco osłabły, to indeks po raz kolejny zakończył notowania najwyżej od blisko 14 lat - wzrósł o 0,55 proc. do 20.841,46 pkt.

Po południu niemiecki Dax rósł o 0,1 proc., a na giełdach w USA S&P 500 i Nasdaq rosły po ok. 0,3 proc.

Obroty na GPW wyniosły blisko 1,2 mld zł, z czego 0,9 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Podobnie jak we wtorek, inwestorzy najchętniej handlowali akcjami CD Projektu (198 mln zł). Tym razem większemu zainteresowaniu towarzyszyło 5,4 proc. odbicie, po 9 proc. przecenie z poprzedniego dnia.

"Sytuacja na wykresie nadal nie wygląda dobrze. O ile notowania wybroniły ostatnie minima, to sentyment cały czas jest spadkowy. Żeby sytuacja się zmieniła, kurs musiałby wyjść powyżej 180 zł. Najbliższym wsparciem są okolice 146 zł" - zauważył Stefanik.

To właśnie indeks producentów gier znalazł się w czołówce zyskujących branż - poszedł o w górę o 4,4 proc.

W ujęciu sektorowym traciły tylko motoryzacja, banki i budownictwo, przy czym ich spadki nie przekraczały 0,6 proc.

W WIG20 mocno wypadły energetyczne Tauron - wzrost o 4,4 proc. do 3,549 zł, najwyższego poziomu od ponad 3 lat, oraz PGE - o 3,1 proc. do 10,24 zł, wyrównując 2-letnie maksimum wyznaczone pod koniec maja. Indeks sektora rósł o 3,4 proc.

W gronie krajowych blue chipów sesję pod kreską zakończyły tylko: Allegro (-0,05 proc.), PKN Orlen (-0,6 proc.) i CCC (-1 proc.).

Analityk zwrócił uwagę, że notowania Allegro zdołały w krótkim terminie utrzymać się powyżej strefy oporu, co przemawia za odreagowaniem spadków trwających od końcówki ubiegłego roku.

Jak zauważył Stefanik, po 2,8 proc. wzroście kurs Cyfrowego Polsatu wyznaczył nowy rekord notowań na poziomie 31,62 zł.

Swoje roczne maksima poprawiło PZU - rosnąc o 1,6 proc. do 37,9 zł oraz Pekao - o 0,6 proc. do 97,26 zł.

Mocniej od producentów gier rosły tylko leki - poszły w górę o 6,5 proc., głównie za sprawą 23-proc. wzrostu notowań Mabionu.

Mabion kontynuuje silne wzrosty, zapoczątkowane 27 maja. Tego dnia na portalu 300gospodarka podano, że "Mabion chce zbudować drugą fabrykę, by produkować jeszcze więcej szczepionek dla Novavax". Wskazano ponadto, że spółka poszukuje inwestora, który przejąłby całość firmy - wiązałoby się to z ogłoszeniem wezwania na giełdzie.

Drugi wzrost w sWIG80 zanotowało PGS Software - w górę o 11 proc. do nowego rekordu na 16,5 zł. Analitycy East Value Research, w raporcie z 2 czerwca, podnieśli cenę docelową akcji spółki do 23,70 zł z 17,70 zł wcześniej, podtrzymując rekomendację na poziomie "kupuj".

Na rynku wzrostami wyróżniły się także: Grodno - w górę o 7 proc., Mennica Polska i CI Games - po 6 proc. Kurs Kruka również poszedł w górę o 6 proc. i znalazł się najwyżej od końcówki 2017 r., na 278,6 zł.