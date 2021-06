Koszty marketingu wyniosły 17,5 mln zł (+ 39% m/m), a koszty prowizji platform 1,7 mln zł (+ 20% m/m). Przychody pomniejszone o koszty pozyskiwania graczy (user acquisition, UA) i prowizje platform wyniosły rekordowe 8,8 mln zł (+16%), podano także.

"Maj był kolejnym, trzecim z rzędu rekordowym miesiącem, podczas którego wyznaczyliśmy nowe historyczne poziomy naszych przychodów z gier. Rozwijaliśmy się we wszystkich liniach biznesowych. Warto dodać, że łączne przychody za 2019 r. wyniosły prawie 50 mln zł, czyli tyle, ile osiągnęliśmy w ciągu ostatnich 2 miesięcy. Efekty przynoszą intensywne prace nad kilkoma udanymi premierami, które pojawiły się na rynku od połowy marca. 29 mln pobrań to potwierdzenie, że gry z naszego portfolio cieszą się dużą popularnością wśród graczy. Najnowsze gry w ramach naszych joint ventures, 'Make it Fly' od Tapnice i 'SuperHero Race' od ADC Games, mają bardzo dobre wyniki. 'Hunt Royale' również poprawiło się względem kwietniowych wyników, a 'Idle Inventor' zanotował obiecujący początek" - skomentował prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

"SuperHero Race", który został wydany 20 maja, został pobrany już prawie 3 mln razy. "Shoe Race" został pobrany od premiery ponad 14 mln razy, a gry mid-core również kontrybuowały do majowych wyników. "Hunt Royale" i "Idle Inventor" mają już łącznie ponad około 2 mln pobrań, podano w materiale.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS Android oraz Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

(ISBnews)