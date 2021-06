"Jesienią siadamy nad strategią, na przełomie roku będziemy znać efekty tych prac. W I kwartale roku przyszłego będziemy je sygnalizować" - powiedział Gątkiewicz podczas wideokonferencji.

Bieżącą sytuację rynkową przedstawił jako dobrą.

"Jesteśmy dobrze albo nawet bardzo dobrze przygotowani. II kwartał jak na razie przebiega zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Trendy popytowe się utrzymują" - powiedział.

Poinformował, że w świetle rosnących cen surowców spółka na bieżąco podejmuje decyzje o podwyżkach produktów i nie widzi zagrożeń w tym obszarze.

Grupa Ferro osiągnęła w I kw. 2021 r. 163,3 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 31% r/r. EBITDA zwiększyła się w tym czasie o 20% r/r do 26,2 mln zł, a zysk netto wzrósł o 8% r/r do 17,8 mln zł. Był to kolejny najlepszy I kwartał w historii grupy pod względem sprzedaży i wyników finansowych. Nie uwzględniając wpływu konsolidacji spółek Termet i Tester w I kw. 2021 przychody Grupy w dotychczasowych segmentach operacyjnych wzrosły r/r o 17% do poziomu 145,5 mln zł.

W pierwszych trzech miesiącach 2021 r. grupa osiągnęła dwucyfrowe dynamiki sprzedaży zarówno na kluczowych rynkach zagranicznych, jak i na rynku polskim. W Polsce sprzedaż wzrosła o blisko 40% r/r do 67 mln zł. Sprzedaż zagraniczna odpowiadała w tym okresie za blisko 60% przychodów grupy i wyniosła ponad 96 mln zł. Na bardzo wysoką dynamikę sprzedaży na rynku polskim oraz w konsekwencji przejściowe zmniejszenie udział eksportu w przychodach grupy ogółem wpływ miał nie tylko wzrost na krajowym rynku w dotychczasowym obszarze działalności (armatura instalacyjna i sanitarna), lecz także rozpoczęcie działalności w obszarze źródeł ciepła w wyniku przejęcia Termet i Tester.

Bardzo wysokie dynamiki wzrostu przychodów zanotowały w I kw. 2021 rynki węgierski i rumuński - odpowiednio 62% i 31% r/r. Najbardziej dojrzały spośród rynków zagranicznych, czyli Czechy, osiągnął wzrost przekraczający 15%. Na rynku słowackim sprzedaż w I kw. 2021 była niższa o 6% r/r, ze względu na restrykcyjne obostrzenia obowiązujące na tym rynku w związku z pandemią. Sprzedaż w segmencie "pozostałe", gdzie ujmowane są najmłodsze rynki, w tym np. kraje bałtyckie, wzrosła w pierwszych trzech miesiącach br. o 55% r/r do ponad 14 mln zł.

Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferro sięgnęły 519 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)