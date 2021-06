Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował 0,36 proc., do 34.630,24 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł 0,08 proc., do 4.226,52 pkt.

Nasdaq Composite zyskał 0,49 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.881,172 pkt.

„Akcje wróciły do rekordowego poziomu, ponieważ tempo ożywienia gospodarczego wydaje się być zrównoważone. Oznaki rosnącej inflacji zostały w większości uznane za przejściowe, zgodnie z retoryką Fedu” - powiedział Craig Johnson, strateg ds. rynku w Piper Sandler.

„Możemy zobaczyć ograniczenie wzrostu indeksów w tym tygodniu, ponieważ niepokój o dane nt. inflacji w dalszej części tygodnia prawdopodobnie ograniczą wzrosty akcji” – uważa natomiast Peter Cardillo, główny ekonomista rynkowy w Spartan Capital Securities.

Akcje US Concrete rosły o 29,5 proc. Producent betonu zgodził się na przejęcie przez producenta materiałów budowlanych Vulcan Materials (VMC) za 74 USD za akcję, czyli około 1,29 mld USD w gotówce. To prawie 30-proc. premia w porównaniu z piątkową ceną zamknięcia US Concrete, wynoszącą 57,14 USD.

AMC Entertainment zwyżkował o 12 proc. W ciągu ostatnich pięciu sesji akcje spółki wzrosły o 69 proc.

Akcje Pelotonu szły w górę o 5,5 proc. - Loop Capital ustalił rekomendację dla akcji spółki na "kupuj".

Visa rosła o 1 proc. Piper Sandler podniósł rekomendację dla akcji spółki do "przeważaj" z "neutralnie". (PAP Biznes)