"Podobnie jak w poniedziałek, także dziś sesja trochę bez historii. I lokalnie i globalnie brakuje jakichś impulsów, które mogłoby poruszyć notowaniami. Na WIG20 mamy obecnie 40-pkt. konsolidację, między 2.225 i 2.266 pkt." - powiedział PAP Biznes analityk DM BOŚ Konrad Ryczko.

"Inwestorzy czekają na czwartek, kiedy będzie posiedzenie EBC i dane o inflacji z USA. Pojawiają się opinie, że Europejski Bank Centralny może zdecydować się na ograniczenie skupu aktywów, ale to nie jest bazowy scenariusz. Większe znaczenie wydają się mieć dane o inflacji w USA, które będą rozpatrywane pod kątem ewentualnych działań Fed, także związanych z ograniczeniem skupu aktywów" - dodał Ryczko.

Po otwarciu kilka punktów poniżej poprzedniego zamknięcia, indeks WIG20 przed południem odrobił poniesione straty. Około południa rozpoczęła się trwająca godzinę fala wyprzedaży (tak samo zachowywał się w tym czasie niemiecki rynek akcji), w trakcie której WIG20 spadł ponad 20 pkt. i do końca notowań nie odrobił poniesionych strat.

Ok. godz. 17.00 niemiecki DAX znajdował się okolicach poniedziałkowego zamknięcia. Także amerykańskie indeksy S&P 500 i Nasdaq Comopsite, choć zaczęły notowania od wzrostów, to spadły w okolice zakończenia poprzedniej sesji.

Ostatecznie WIG20 zakończył notowania spadkiem o 0,40 proc. i zakończył notowania na 2.237,61 pkt. WIG zniżkował 0,41 proc. do 66.497,71 pkt., a sWIG80 spadł o 0,16 proc. do 20.977,33 pkt. Największe straty poniósł mWIG40, który spadł o 0,73 proc. do 4.889,49 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ponad 1,2 mld zł, z czego niecały 1 mld zł przypadł na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach KGHM (144,7 mln zł), PZU (135,5 mln zł), Allegro (113,4 mln zł) oraz PKO BP (107,6 mln zł).

Zniżkowało 10 z 15 branż, w tym trzy - przemysł spożywczy, chemiczny i paliwa - o ponad 1 proc. Zdecydowanym liderem wzrostów był WIG-Odzież, który zyskał 2,6 proc., zbliżając się do 2-letniego maksimum.

Liderem spadków w WIG20 był Orange Polska, którego akcje zniżkowały 3,3 proc. do 6,875 zł. Kurs odreagował silną poniedziałkową zwyżkę, oddając niemal cały zdobyty teren.

Przynajmniej o 2 proc. zniżkowały także akcje PGNiG (-2,7 proc.), JSW (-2,7 proc.) oraz Santander BP (-2,0 proc.)

Na plusie wtorkową sesję zakończyło pięć spółek, a liderami wzrostów były firmy odzieżowe - LPP zyskało 3,2 proc. do 11.460 zł, a CCC podrożało o 2,1 proc. do 118 zł. LPP notowane było 10 zł poniżej historycznego rekordu.

Wśród firm z mWIG40 wzrostem o 4,9 proc. do 3,545 zł wyróżniły się akcje Develii. Deweloper notowany jest na najwyższym poziomie od listopada 2007 roku.

26 spółek z mWIG40 zakończyło sesję spadkiem. Po ponad 3 proc. zniżkowały notowania Banku Millennium i Benefit System. W pierwszym tygodniu czerwca obydwie firmy notowane były na najwyższym poziomie od 52 tygodni.

W sWIG80 wzrostem o 6,1 proc. do 78 zł, wyróżnił się Mabion. Spółka była także liderem obrotów. Wartość wymiany zbliżyła się do 38 mln zł, co było dziewiątym wynikiem na rynku. W poniedziałek wieczorem spółka poinformowała, że prezes zarządu dokupił niemal 1 tys. akcji.

Spadkom przewodził Rainbow Tours, którego notowania obniżyły się o 4,4 proc. do 30,7 zł, ale w tym wypadku obroty nie przekroczyły 300 tys. zł.

ML System, Grodno, Mirbud i Astarta zostały przecenione po ponad 3 proc.

Na szerokim rynku wzrostem o 23,2 proc. do 3,29 zł wyróżnił się Radopol. Przed sesją biuro maklerskie Santander BP poinformowało o ogłoszeniu wezwania na 23.923.853 akcje Radpolu, stanowiące 62,53 proc. kapitału, po 3 zł za sztukę.