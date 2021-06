"ZWZ postanowiło część zysku netto za rok 2020 w kwocie 4 944 307,5 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki. [...] Dywidendą objętych jest 8 989 650 akcji spółki. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,55 zł" - czytamy w komunikacie.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 1 lipca 2021 roku, natomiast dniem wypłaty dywidendy 15 lipca 2021 roku, podano również.

Seco/Warwick odnotowało 13,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 15,3 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 7,86 mln zł wobec 10,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Seco/Warwick to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 389,48 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)