"Za nami sesja wzrostowa, po której na pewno pozytywną informacją jest to, że WIG20 zamknął się na swoim śróddziennym maksimum. Jednak z punktu widzenia rynkowego indeks nadal pozostaje w zakresie konsolidacji między 2.220 a 2.2270 pkt. Globalnie początek tygodnia nie był zbyt ciekawy, Dax i S&P 500 nie notowały większych zmian. W Chinach był dzień bez sesji giełdowej, a na pozostałych rynkach aktywność była mniejsza - także na GPW" - powiedział PAP Biznes analityk DM BOŚ Konrad Ryczko.

"Na krajowym rynku najmocniejszy był subindeks WIG-Ukraine - na tamtejszych spółkach spożywczych widać było podbicie. Mocny był także przemysł stalowy, a najsłabszy WIG.games - głównie ze względu na Ten Square Games, który korygował piątkowe odbicie po zapowiedzi poszukiwań inwestora strategicznego" - wskazał.

WIG20 zwyżkował o 1,28 proc. do 2.253, 20 pkt., a do odrobienia w całości zeszłotygodniowej korekty zabrakło 1 pkt.

WIG wzrósł w poniedziałek o 1,08 proc. do 66.924,39 pkt., a mWIG40 o 0,82 proc. do 4.927,79 pkt. Oba indeksy poprawiły maksima z ubiegłego tygodnia i zamknęły notowania na najwyższych poziomach od trzech lat. Coraz bliżej rekordu wszechczasów z lipca 2007 r. jest sWIG80, który wzrósł o 0,63 proc. do 21.045,47 pkt.

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki Dax zwyżkował o 0,1 proc., amerykański S&P 500 tracił 0,25 proc., a technologiczny Nasdaq rósł o 0,3 proc.

Obroty na GPW wyniosły 841 mln zł z czego 575 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Ryczko zwrócił uwagę na duży udział w obrotach spółek spoza WIG20. Największy handel odbywał się na KGHM (84 mln zł) i CD Projekcie (75 mln zł). Po około 50 mln zł przypadło na Orlen, Allegro, Pepco, Pekao i PKO BP. Kolejny był Mabion - 40 mln zł.

W ujęciu sektorowym w dół poszły 4 z 15 indeksów, z czego około 1 proc. zniżkowali producenci gier. Jak zauważył analityk spadkom w sektorze przewodził Ten Square Games - spadł o 3,5 proc., najmocniej w mWIG40. CD Projekt, który był jednych z liderów poniedziałkowych obrotów poszedł w górę o 0,5 proc.

Spółki odzieżowe rosły o 2,4 proc., a banki, które poszły w górę o 2,1 proc. znalazły się najwyżej od roku.

Przez większość dnia na czele wzrostów stały spółki spożywcze, rosnąc o ponad 2 proc., jednak zakończyły dzień 1 proc. nad kreską. Wśród nich wyróżniały się przede wszystkim firmy ukraińskie, których indeks jest najwyżej od 8 lat. Do obu indeksów należy notowane w sWIG80 IMC, które po wzroście o 9,4 proc. poprawiło swój rekord do 29 zł. Taki sam wzrost odnotował Agroton - jego kurs jest najwyżej 8 lat, na poziomie 9,3 zł.

Wzrostom w WIG20 przewodziły: LPP - w górę o 3,5 proc., Pekao - o 2,5 proc., Santander - o 2,3 proc., a także Dino i Orlen - po 2,2 proc. Pekao poprawiło tym samym roczne maksimum do 100,55 zł, a Orlen do 83,1 zł.

Pod kreską znalazły się jedynie Mercator i KGHM, tracąc po ok. 0,1 proc., a także JSW - w dół o 0,6 proc.

W mWIG40 rosły przede wszystkim Millennium - o 4 proc. i mBank - o 4,8 proc., który poprawił roczne maksimum do 308 zł.

Z kolei w gronie małych spółek, poza IMC, wyróżnił się Erbud. Wzrósł o 7,8 proc. i po raz kolejny poprawił 13-letni szczyt - tym razem do 69 zł.

Po wzroście o 5,4 proc. do 37,25 zł Synektik od rekordowego zamknięcia dzieli 15 gr.

Konrad Ryczko zwrócił uwagę na Mabion, który zanotował najwyższe obroty w indeksie, przekraczające 40 mln zł.

"W ciągu dnia kurs zwyżkował nawet w dwucyfrowym tempie, jednak na koniec dnia w dużej mierze oddał wzrosty i zakończył dzień niecałe 4 proc. nad kreską. Była to reakcja na informacje o skuteczności szczepionki Novavax, przy produkcji której Mabion nawiązał współpracę" - powiedział analityk DM BOŚ.

Amerykański koncern Novavax w poniedziałek poinformował o najnowszym dużym badaniu, które wskazuje na wysoką skuteczność szczepionki przeciw różnym wariantom Covid-19.

Najmocniej w sWIG80 tracili producenci gier - BoomBit i CI Games poszły w dół po blisko 4 proc.