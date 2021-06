"Piątek upłynął pod znakiem spadków na głównych rynkach akcji i na tym tle indeksy WIG i WIG20, które zakończyły sesję na plusie, pokazały relatywną siłę. W pierwszej części piątkowych notowań lepiej na GPW wypadały średnie i małe spółki, pod koniec notowań lepiej radziły sobie największe firmy. Generalnie na rynkach widać pewną awersję do ryzykownych aktywów po "jastrzębim" posiedzeniu Fed w środę. Odzwierciedleniem awersji były z jednej strony dość silne spadki na rynkach akcji na przykład w Europie, z drugiej wzrost notowań aktywów mających renomę tzw. bezpiecznej przystani. Takich jak na przykład dolar amerykański" - powiedział PAP Biznes analityk BM BNP Paribas Lukas Cinikas.

Po otwarciu na poziomie 2.209 pkt., kilka punktów poniżej czwartkowego zamknięcia, indeks WIG20 poszedł w górę o ok. 15 pkt. w ciągu pierwszych 30 minut notowań. Przez kolejne godziny indeks stopniowo osuwał się w kierunku otwarcia sesji, czemu sprzyjały spadające notowania na rynkach europejskich. Kiedy o 15.30 na minusie otworzyły się także notowania w USA, spadek na GPW przyspieszył, spychając WIG20 do 2.205 pkt. Ostatnią godzinę notowań WIG20 spędził już we własnym rytmie - do 16.30 wspiął się do dziennego maksimum na poziomie 2.224,4 pkt.

Na zamknięciu WIG20 zyskał ostatecznie 0,41 proc., przerywając serię trzech spadkowych sesji z rzędu. Indeks zakończył tydzień na poziomie 2.220,68 pkt., o 0,2 proc. niższym niż poprzedni. Indeks WIG zyskał 0,24 proc. do 65.963,01 pkt., mWIG40 spadł 0,64 proc. do 4.827,22 pkt., a sWIG80 zakończył sesję bez zmian na 20.670,36 pkt. W perspektywie tygodnia wszystkie indeksy straciły na wartości, a największej przeceny - o 1,2 proc. - doświadczył sWIG80.

Kiedy kończyły się notowania w Warszawie niemiecki DAX spadał ponad 1 proc., amerykański S&P 500 tracił ok. 1 proc., a technologiczny Nasdaq szedł w dół o 0,6 proc.

Obroty na GPW wyniosły niemal 2,3 mld zł z czego blisko 1,9 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Trzy firmy przekroczyły granicę 200 mln zł obrotów - KGHM (276 mln zł), PKN Orlen (241 mln zł) i PKO BP (206 mln zł).

Lukas Cinikas zwraca uwagę, że tradycyjnie w ostatni dzień notowań czerwcowych instrumentów pochodnych wycena kontraktów terminowych na WIG20 i samego indeksu WIG20 nieco się rozjechała, a wygasanie instrumentów pochodnych znalazło odbicie przede wszystkim w zwiększonych obrotach.

"Na naszym rynku nie dzieje się w tym momencie nic niepokojącego, co wskazywałoby, że trend wzrostowy jest zagrożony. Mamy obecnie korektę, która po silnych wzrostach w kwietniu i maju jest zupełnie naturalna. Podstawowy scenariusz zakłada obecnie kontynuację trendu wzrostowego" - powiedział Cinikas.

W ujęciu sektorowym zdecydowanym liderem wzrostów był indeks WIG-Odzież, który zyskał 5,3 proc. i po raz pierwszy od ponad 2 lat przekroczył 7 tys. pkt. Ponad 1 proc. poszły w górę notowania WIG-Informatyka. Łącznie na wartości zyskało 6 z 15 indeksów branżowych. Największe spadki zanotowały indeksy WIG-Leki i WIG-Paliwa, które straciły po niecałe 2 proc.

Liderami wzrostów w WIG20 były spółki odzieżowe. Akcje LPP zyskały 6,2 proc. do 11.980 zł i zakończyły sesję najwyżej w historii. W trakcie notowań cena akcji po raz pierwszy w historii przekroczyła 12 tys. zł. Z kolei CCC, które w czwartek przedstawiło plany na najbliższą przyszłość (spółka zamierza m.in. do końca roku powiększyć nową sieć sklep HalfPrice do 65 obiektów w Polsce i Europie) i zapowiedziało na jesień nową strategię, zyskało 4 proc. do 113,05 zł. Obydwie spółki znajdują się w długoterminowych trendach wzrostowych - LPP urosło od początku roku niemal 45 proc., a CCC zyskało w tym czasie niemal 30 proc.

Uwagę zwrócił także wzrost kursu Asseco Poland o 3,6 proc. do 73 zł. Dla akcjonariuszy spółki była to najlepsza sesja w tym roku.

Po raz pierwszy od trzech miesięcy granicę 60 zł przekroczyły akcje Allegro, które po wzroście o 1,62 proc. kosztowały na zamknięciu 60,05 zł.

Liderem spadków były akcje PKN Orlen, które straciły na wartości 3,5 proc. i skończyły sesję na 78,52 zł.

W grupie spółek z mWIG40 liderem wzrostów był Livechat. Akcje podrożały o 4,5 proc. do 129,4 zł i są bliskie wybicia w górę z kilkumiesięcznej konsolidacji.

O 3,7 proc. do 310 zł podrożały akcje mBanku, notując 52 tygodniowe maksimum. Obroty akcjami mBanku należały, obok obrotów akcjami Aliora (-2,3 proc. do 34,21 zł), do najwyższych w gronie firm z mWIG40. W obydwu przypadkach zbliżyły się do 28 mln zł.

Ponad 4 proc. straciły akcje ComArchu. Akcje krakowskiej firmy zanotowały czwartą spadkową sesję z rzędu, choć jeszcze na początku tygodnia notowane były najwyżej w historii (265 zł). W piątek na zamknięciu kosztowały 236 zł.

Wśród firm z sWIG80 liderem wzrostów były akcje ML System. Po ośmiu z rzędu spadkowych sesjach, w piątek kurs akcji poszedł w górę o 9,2 proc. do 116 zł.

Liderem spadków i obrotów w sWIG80 był Mabion. Kurs akcji spadł o 6,4 proc. do 74 zł, a wartość handlu akcjami wyniosła niemal 18 mln zł.