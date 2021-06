Na Comex w Nowym Jorku miedź traci 0,71 proc. do 4,1340 USD za funt.

Reklama

Rynki metali w dalszym ciągu negatywnie reagują na przyspieszenie przez amerykańską Rezerwę Federalną oczekiwań szybszego zacieśniania polityki monetarnej w USA.

Bankier centralny z Fed - James Bullard - powiedział, że ryzyko inflacji w USA może uzasadniać wyższe stopy procentowe już w przyszłym roku, a to wcześniej niż zakłada wielu jego kolegów z Rezerwy Federalnej.

Wyższe stopy procentowe mogą schłodzić wzrost gospodarczy i osłabić perspektywy popytu na surowce.

Do tego wadze Chin nasilają swoje dążenia do obniżenia cen metali przemysłowych, które mocno rosły w poprzednich tygodniach. W Chinach stosowane jest wiele środków - od ograniczeń handlowych po zobowiązanie do uwolnienia dostaw metali przemysłowych z krajowych rezerw.

Na zakończenie poprzedniej sesji na LME miedź zniżkowała o 170 USD do 9.146,00 USD za tonę.

W ub. tygodniu metal na LME stracił 8,6 proc. - najmocniej od marca 2020 r.