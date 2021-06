Reklama

W ciągu 12 miesięcy zrealizowanych zostało 1 744 wizyt w Alior Banku umówionych za pośrednictwem systemu Booksy. Usługa dostępna była w czterech miastach: Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i Szczecinie. Wskaźnik zadowolenia NPS (Net Promoter Score) tych placówek w trakcie trwania pilotażu wzrósł do 82%.

Jak podał bank, 20% klientów, którzy umówili się na wizytę w oddziale przez Booksy kupiło produkt. Klienci indywidualni odpowiadają za 80% wizyt umówionych przez Booksy. Najczęściej klienci decydują się na ROR, rachunek w Kantorze Walutowym, konto oszczędnościowe. W przypadku klientów biznesowych co drugi wybrany produkt to rachunek.

Obecnie z rozwiązania skorzystać mogą mieszkańcy 104 miast, gdzie łącznie znajduje się 176 placówek własnych Alior Banku.

Jak wskazała Katarzyna Dziwulska, dyrektor zarządzająca pionem sprzedaży segmentu klienta indywidualnego w Alior Banku, współpraca z Booksy była odpowiedzią na rozwijającą się pandemię i potrzebę zapewnienia klientom jak największego komfortu i bezpieczeństwa. Koncept sprawdził się, stąd pomysł na rozszerzenie projektu na wszystkie oddziały własne.

"Liczymy, że co 10. klient umawiający spotkanie za pomocą Booksy stanie się posiadaczem konta osobistego w Alior Banku. Do końca roku chcemy pozyskać dzięki temu 1 500 ROR-ów, z czego 70% z nich to będą rachunki z główną relacją" - powiedziała Dziwulska.

Zarówno klienci indywidualni, jak i mikroprzedsiębiorcy mogą umawiać się na wizytę w banku, aby załatwiać takie sprawy, jak założenie lub obsługa konta osobistego lub firmowego, wzięcie pożyczki lub kredytu, założenie lub zamknięcie lokaty, obsługa kredytu hipotecznego, inwestycje i inne.

Dla klientów, którzy umówią spotkanie za pośrednictwem Booksy bank przygotował ofertę specjalną rachunku KJO "Umawiaj się i zarabiaj z Alior Bankiem". Dotyczy ona klientów, którzy nie posiadają żadnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego na 120 dni przed chęcią skorzystania z oferty oraz umówili się poprzez Booksy na wizytę do oddziału.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 78,64 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)