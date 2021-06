Reklama

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy [...] uchwala, co następuje: 1 Zysk netto za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., w kwocie 221 966 967,74 zł, wyłączyć w całości od podziału pomiędzy akcjonariuszy, przeznaczając go na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale walnego.

Grupa Azoty ZA Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,21 mld zł w 2020 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,52 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)