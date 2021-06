"Otworzyliśmy się bardziej na możliwość akwizycji. Są potencjalnie możliwe. Jednak raczej byśmy nie skupiali się na podmiotach, aby łączyć obroty, co raczej na możliwościach twórczych. Patrzymy więc na potencjalne akwizycje przez pryzmat tego, na ile dany zespół pasuje do naszej kultury korporacyjnej" - powiedział prezes Adam Kiciński podczas prezentacji na GPW Innovation Day.

Podkreślił, że CD Projekt ma "wpisany w swoje DNA" wzrost organiczny i stąd takie, a nie inne podejście do potencjalnych akwizycji.

"Wzmacniamy nasz zespół technologiczny. m.in. poprzez rozbudowę jednostki w Vancouver. Vancouver jest bardzo dobrym zapleczem dla nas pod tym względem. Jesteśmy na finiszu przejęcia tego studia" - dodał prezes.

Pod koniec marca CD Projekt podpisał list intencyjny z Digital Scapes określający warunki, na jakich nabędzie studio deweloperskie z Vancouver. Obie firmy ściśle współpracują ze sobą od 2018 r.

Wcześniej CD Projekt ogłosił w strategii, że będzie pracował nad dwoma grami AAA jednocześnie.

"Jest to dość ambitny plan, ale jednocześnie uważamy, że to jest ten moment, aby podjąć ten krok. W przyszłym roku na taki model będziemy mogli się przełączyć. Obecnie trwają prace przygotowawcze do tego" - powiedział Kiciński.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin" oraz najnowsza superprodukcja "Cyberpunk 2077".