"Jest to nasz debiut na rynku gier mobilnych, wykorzystujących technologię rozszerzonej rzeczywistości. Po pierwszych soft launchach możemy powiedzieć, że jesteśmy z nich bardzo zadowoleni. Debiut planowany jest na lato tego roku" - powiedział wiceprezes ds. finansowych Piotr Nielubowicz podczas prezentacji na GPW Innovation Day.

Dodał, że w przypadku gry "Cyberpunk 2077" nie jest planowane wprowadzenia jakichkolwiek mikropłatności.

"Przy grze 'Cyberpunk 2077' cały czas pracujemy nad usprawnienia i DLC oraz przygotowaniem gry do nowej konsoli. Jeżeli chodzi o 'The Witcher: Monster Slayer' i mikrotransakcje, to będzie taka możliwość, ale nie ogłaszaliśmy jeszcze, jakiego typu to będą mikropłatności" - dodał Nielubowicz.

"Na chwilę obecną możemy podkreślić, że ta gra z pewnością będzie rozwijana" - podsumował prezes Adam Kiciński.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin" oraz najnowsza superprodukcja "Cyberpunk 2077".

