Reklama

"Zarząd [...] zawarł umowy opcji zakupu projektów farm fotowoltaicznych o potencjalnej mocy do 109,265 MW (w tym umowa dotycząca projektów o łącznej mocy ok. 34,265 MW oraz umowa dotycząca projektu o mocy do 75 MW)" - czytamy w komunikacie.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku New Connect.

(ISBnews)