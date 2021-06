Reklama

W ramach oferty skierowanej do inwestorów kwalifikowanych uplasowano akcje stanowiące 8,33% kapitału zakładowego spółki. W efekcie udział akcji spółki będących w wolnym obrocie wzrośnie do 22,69% z 14,36%, podano.

"Transakcja sprzedaży akcji własnych jest niezwykle ważnym wydarzeniem dla Photon Energy. Biorąc pod uwagę wymagające otoczenie rynkowe, jesteśmy zadowoleni z osiągniętego rezultatu. Pozyskany kapitał umożliwi realizację niedawno opublikowanych przez Photon Energy planów strategicznych oraz koncentrację na poszerzaniu bazy aktywów wytwarzających czystą energię elektryczną, a także budowaniu nowych, stabilnych przychodów w oparciu o w pełni zintegrowany model biznesowy. Jest nam niezmiernie miło powitać w gronie akcjonariuszy polskich i międzynarodowych inwestorów, którzy zaufali naszej strategii rozwoju" - powiedział CEO Photon Energy Georg Hotar, cytowany w komunikacie.

Planowany termin realizacji transakcji został wyznaczony na 25 czerwca 2021 r., a rozliczenie transakcji zaplanowano na 29 czerwca 2021 r.

Grupa Photon Energy zamierza wykorzystać wpływy ze sprzedaży na rozwój działalności w ramach opublikowanej niedawno strategii rozwoju na lata 2021-2024. Do końca 2024 r. spółka planuje rozszerzyć moc portfela własnych elektrowni fotowoltaicznych z aktualnych 74,7 MWp, do co najmniej 600 MWp. Jednocześnie, do końca 2024 r. firma zakłada rozszerzenie mocy portfela projektów fotowoltaicznych do 1,5 GWp oraz kontynuację rozwoju w obszarze O&M (obsługa i utrzymanie ruchu instalacji) do mocy 1,0 GWp w porównaniu z aktualną mocą 300 MWp, podsumowano.

Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od stycznia 2021 r.

(ISBnews)