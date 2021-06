Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 107,11 mln zł wobec 81,92 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wzrosła o 36,4% r/r do 118,08 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 179,01 mln zł w 2021 r. wobec 130,87 mln zł rok wcześniej.

W trakcie roku finansowego 2020/21 spółka zanotowała wzrost liczby klientów wszystkich swoich rozwiązań, a dokładnie 5 czerwca 2020 roku liczba aktywnych i płacących klientów rozwiązania LiveChat przekroczyła 30 tys. W przypadku rozwiązania LiveChat liczba płacących klientów na koniec marca 2021 r. wyniosła 32 864 wobec 28 784 rok wcześniej. Liczba klientów LiveChat rosła w każdym miesiącu roku finansowego. W kwietniu 2021 r. liczba płacących klientów LiveChat przekroczyła poziom 33 tys. W przypadku ChatBot liczba płacących klientów na koniec roku finansowego wyniosła 1 874 wobec 1 108 rok wcześniej. W maju 2021 liczba klientów tego rozwiązania przekroczyła 2 tys, czytamy w raporcie.

"Zmiany, których wszyscy byliśmy świadkami w ostatnim roku przełożyły się również na dynamiczny wzrost naszego biznesu liczony przychodami i zyskami. W marcu 2021 wartość naszego MRR (powtarzalne miesięczne przychody) przekroczyła wartość 4 mln USD, obecnie wartość ARR (annual run rate - czyli roczna wartość przychodów abonamentowych z naszego portfela) to już ponad 50 mln USD, z czego prawie 2,3 mln USD przypada na ChatBot. Skonsolidowane przychody wzrosły w 2020/21 roku finansowym o 36,8% do 179,01 mln zł, a skonsolidowany zysk netto o 31,6% do 100,16 mln zł. Oczywiście utrzymanie takiej dynamiki w kolejnych okresach byłoby niezwykle trudne, pracujemy jednak nad tym, żeby rosnąć dalej. Trend polegający na cyfryzacji i zwiększeniu wagi komunikacji online został wzmocniony przez pandemie, ale to nie ona go rozpoczęła i bynajmniej nie skończy się razem z nią" - napisał prezes Mariusz Ciepły w liście załączonym do raportu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 99,78 mln zł wobec 75,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

(ISBnews)