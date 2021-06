Reklama

Wniosek wpłynął 21 czerwca, sprawa jest w toku.

"Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na tym, że Asseco Polska S.A. dostarczy do wspólnej spółki specjalistyczne oprogramowanie medyczne do zarządzania profilem pacjenta, zaś Operator Chmury Krajowej Sp. z o.o. dostarczy rozwiązania IT w chmurze obliczeniowej. W konsekwencji Krajowy Operator Chmury Medycznej Sp. z o.o. stworzy ofertę dla branży medycznej (służby zdrowia), która będzie obejmowała korzystanie z serwerów, platform i dedykowanego (medycznego) oprogramowania" - czytamy w komunikacie.

Krajowy Operator Chmury Medycznej zamierza działać wyłącznie w segmencie usług IT w chmurze obliczeniowej dla służby zdrowia. Usługi IT w chmurze obliczeniowej można segmentować na usługi polegające na udostępnianiu klientom serwera (miejsca), usługi polegające na udostępnianiu aplikacji na zainstalowanym na serwerach podstawowym oprogramowaniu oraz usługi polegające na udostępnieniu dedykowanego danej firmie (klientowi) oprogramowania.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 12,19 mld zł w 2020 r.

Operator Chmury Krajowej jest spółką technologiczną powołaną z inicjatywy PKO Banku Polskiego i Polskiego Funduszu Rozwoju. Oferuje zaawansowane usługi dla firm różnej wielkości - od startupu po wielką korporację, a także dla instytucji publicznych oraz samorządów. Swoim klientom zapewnia kompleksowe wsparcie przy wyborze i wdrożeniu rozwiązań, których zastosowanie zwiększa elastyczność, wydajność i bezpieczeństwo środowiska IT.

(ISBnews)