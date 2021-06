Mostostal Warszawa zawarł z GE Power Sp. z o.o. porozumienie nr 2 do umowy o podwykonawstwo na "Wykonanie robót budowlanych dla budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW - Pakiet V30, V02, V20, V32 i V33", podała spółka. Ostateczną wartość umowy strony ustaliły na kwotę 73,86 mln zł netto.

Reklama "Porozumienie ma związek z przerwaniem realizacji prac nad budową Elektrowni Ostrołęka C w technologii węglowej. Zgodnie z porozumieniem nr 2 umowny zakres prac spółki został ograniczony do faktycznie wykonanych robót. Ostateczną wartość umowy strony ustaliły na kwotę 73,86 mln zł netto" - czytamy w komunikacie. Oferta Mostostalu Warszawa, warta 609 mln zł netto, została wstępnie wybrana przez GE Power Sp z o.o. na realizację zadania podwykonawczego pn.: "Wykonanie robót budowlanych dla budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW - Pakiet V30, V32 i V33", w lipcu 2019 r. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 365,48 mln zł w 2020 r. (ISBnews)