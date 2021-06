Reklama

"Wejście gry 'Fishing Clash' na chiński rynek to efekt ciężkiej pracy całego zespołu Ten Square Games oraz naszych partnerów - w szczególności chińskiego wydawcy NetEase. To także docenienie unikatowej jakości tego tytułu i jego szans na sukces na nowym, niezwykle konkurencyjnym rynku. Bardzo cieszymy się, że chińscy gracze będą mogli dołączyć do ogromnej globalnej rodziny 'Fishing Clash'" skomentował prezes Ten Square Games Maciej Zużałek, cytowany w komunikacie.

"Nasz chiński partner NetEase w najbliższych tygodniach uruchomi grę na największych platformach w Chinach (iOS i Android) oraz zapewni jej wsparcie marketingowe i produktowe potrzebne do zbudowania skali i pełnego przetestowania potencjału gry na tym ekscytującym rynku" - dodała chief growth officer Anna Idzikowska.

Z analiz portalu Sensor Tower wynika, że wydatki użytkowników w Chinach na gry mobilne (App Store) wzrosną w ciągu najbliższych lat o 173% z 20 mld USD w 2020 roku do 55 mld USD w 2025 roku. Już dziś Chiny są największym rynkiem gier mobilnych na świecie, podkreślono w materiale.

"Fishing Clash" jest symulatorem wędkarskim, w którym na graczy czeka grafika 3D, wiele nagród i bonusów, a także możliwość sportowej rywalizacji z innymi wędkarzami. W 2020 roku gra znalazła się w gronie 50 największych na świecie pod względem przychodów tytułów w Google Play. W kulminacyjnym drugim kwartale ub.r. średnia miesięczna liczba graczy wyniosła 6,9 mln - blisko pięć razy więcej niż rok wcześniej, podała też spółka.

Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

