"Dzisiejsza sesja była raczej z tych słabszych, po ostatnich wzrostach. Sektor bankowy, który ostatnio był mocny, dziś zachował się słabiej. Jeśli szukać pozytywów - dobrze zachowywało się Allegro, co trochę amortyzowało słabość giełdy. Być może następuje zmiana pozycjonowania, ze względu na informacje o wariancie Delta koronawirusa. Wpisują się w to wtorkowe wzrosty Allegro, ale także CD Projektu czy Mabionu" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.

"Wydaje się, że w najbliższym czasie na sentyment inwestorów wpływać będą doniesienia o nowym wariancie wirusa i kwestie czy immunizacja społeczeństwa jest na wyższym czy niższym poziomie. Globalnie może to się także przekładać na notowania dolara, który na ten moment ma zawahania i nie wiadomo, w którą stronę podąży. Obawy o lockdown w sierpniu czy wrześniu będą go wspierać, jako bezpieczną przystań" - dodał.

W drugiej połowie notowań na GPW początkowe spadki krajowych indeksów pogłębiły się. Indeks blue chipów wraz z indeksem szerokiego rynku zakończyły tym samym trwającą pięć sesji serię wzrostów, w ramach której WIG20 poprawił 2-letnie maksimum, a WIG zanotował historyczny rekord.

WIG20 przejściowo testował we wtorek poziom 2.250 pkt., zniżkując o ok. 1,4 proc., a sesję zakończył 1,21 proc. pod kreską na poziomie 2.258,24 pkt. WIG poszedł w dół o 1,08 proc., do 67.264,87 pkt., mWIG40 spadł o 1,23 proc. do 4.935,01 pkt., a sWIG80 stracił 0,59 proc. do 20.841,38 pkt.

Krajowe indeksy były jednymi z najsłabszych w Europie. W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX rósł o 1 proc. W USA S&P 500 zwyżkował o 0,1 proc., a o tyle zniżkował technologiczny Nasdaq.

Obroty na GPW wyniosły 1,2 mld zł, z czego 945 mln zł przypadło na największe spółki.

W ujęciu sektorowym rosły notowania 3 z 15 indeksów, w tym głównie producentów leków - o 1,5 proc. Nieruchomości i producenci gier zwyżkowali po ok. 0,3-0,4 proc.

Z kolei spadkom przewodziły energetyka - w dół o 2,9 proc., media - o 2,7 proc., a także paliwa i banki - po 2,3 proc.

Najmocniej w WIG20 zniżkowały notowania Pekao. Kurs banku poszedł w dół o 3,6 proc., do 99,1 zł, notując drugie na rynku obroty, rzędu 121 mln zł.

Przy ok. 10-krotnie niższych obrotach mocno zniżkował Mercator Medical. Po dwóch dniach 6-8 proc. wzrostów kurs Mercatora zanotował we wtorek 3,3-proc. spadek.

Po ok. 3 proc. w dół poszły także PGE i Orlen, a także LPP, które przerwało trwającą pięć sesji serię wzrostów, w ramach której kurs wyznaczył nowy historyczny rekord.

PGNiG, PKO BP i Tauron zniżkowały między 2,4 a 2,1 proc.

Na koniec dnia 4 spółki znalazły się nad kreską. Wśród nich było JSW, które wzrosło o 0,4 proc. oraz Dino o 0,7 proc.

CD Projekt kontynuował poniedziałkowe odbicie i przy najwyższych obrotach na rynku (126 mln zł) wzrósł o 1,5 proc. do 188,36 zł.

Nieco mocniej, bo o 2,4 proc. wzrosło Allegro - kurs dotarł do 65,5 zł, poprawiając swoje 3-miesięczne maksimum.

W gronie średnich spółek, podobnie jak w WIG20 najmocniej traciła energetyka i banki. Enea poszła w dół o 5 proc., a Millennium i AmRest - po blisko 4 proc. Obroty na każdej z nich przekraczały 4 mln zł. Przy wyższych obrotach, sięgających 12 mln zł w dół o 3 proc. poszedł Alior Bank.

Wzrostem o ponad 4 proc., przy obrotach blisko 13 mln zł wyróżnił się Mabion. Kurs odbił po trzech dniach spadków, w ramach których stracił ponad 11 proc.

Wyraźnie zwyżkowała także Selvita, trzeci raz z rzędu poprawiając rekord notowań. Tym razem kurs wzrósł o 3 proc. do 82,5 zł. Spółka poinformowała o otrzymaniu znaczącego zlecenia o wartości blisko 4 mln zł, w ramach umowy ramowej, jaka została zawarta w dniu 17 marca 2020 r.

W indeksie spółek o niższej kapitalizacji spadkom przewodziła Agora - w dół o 6 proc. oraz Cognor - o blisko 5 proc. Obroty na obu walorach przekraczały 2 mln zł.

Czwartą sesję z rzędu zwyżkował BNP Paribas - tym razem najmocniej w indeksie, bo o 3,6 proc.