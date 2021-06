Reklama

"Rozpoczęcie budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego planowane jest na koniec 2021 r." - czytamy w komunikacie.

Jak wyjaśnia spółka, celem projektu jest budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego poprzez nabycie infrastruktury B+R, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów: komercyjnego symulatora badawczo-rozwojowego dla przemysłu kosmicznego i rozrywkowego oraz systemu do digitalizacji przestrzennej i pomiaru ruchu.

"Kluczowym punktem agendy badawczo-rozwojowej projektu, będzie opracowanie własnego silnika graficznego Space Engine 3D do tworzenia superrealistycznych symulatorów przestrzeni kosmicznej, kierowanych zarówno do przemysłu rozrywkowego, jak i do największych Agencji Kosmicznych" - czytamy także.

W przygotowaniu innowacyjnych rozwiązań Centrum będzie korzystało z technologii: Fotogrametrii, MoCap, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i własnych narzędzi i rozwiązań informatycznych.

W ramach agendy badawczej projektu SimFabric podpisał listy intencyjne o współpracy z dwoma uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Śląskim w Katowicach oraz Uniwersytetem Zielonogórskim w Zielonej Górze, podsumowano w materiale.

SimFabric jest spółką zależną PlayWay, tworzy symulatory i gry komputerowe na komputery PC oraz urządzenia mobilne (iOS, Android). Od 2018 roku jest certyfikowanym producentem i wydawcą gier na konsole: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. W kwietniu 2020 r. spółka debiutowała na NewConnect.

(ISBnews)