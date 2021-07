Reklama

"Zarząd Zortrax Dental planuje przedkładać na WZA propozycję wypłaty dywidendy w wysokości od 60% do 90% zysku netto, co ma stanowić jedną z najlepszych propozycji dywidendowych na rynku w sektorze technologicznym. Wypłata dywidendy będzie możliwa, jeśli relacja długu netto do EBITDA na koniec roku obrotowego, którego dotyczyć będzie podział zysku, wynosiła będzie poniżej 3,0. Polityka dywidendowa znajduje zastosowanie począwszy od skonsolidowanego zysku netto grupy za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r." - czytamy w komunikacie.

Według opublikowanych prognoz finansowych Zortrax Dental szacuje, że w 2025 roku osiągnie przychody ze sprzedaży na poziomie 65,9 mln zł i zysk netto w wysokości 29,7 mln zł (wariant bazowy), co przekładałoby się na dywidendę w wysokości 24,32 zł na akcję. Szacunki w wariancie optymistycznym zakładają przychody na poziomie 95,9 mln zł, zysk netto 43,9 mln zł i 35,96 zł dywidendy per akcja w 2025, podano także.

Spółka prowadzi obecnie kampanię crowdinvestingową promowaną przez platformę Crowdway. Pozyskała już blisko 300 000 złotych od ponad 70 inwestorów. Planuje debiut na NewConnect w I połowie 2022 r.

"Uważamy, że zaufanie powinno być docenione, dlatego będziemy rekomendować WZA wypłatę dywidendy w wysokości do 90% zysku. Uważamy, że nie tylko biorąc pod uwagę naszą politykę, ale także potencjał rynku oraz dotychczasowe osiągnięcia Grupy Zortrax, warto dołączyć do grona akcjonariuszy. Po zamknięciu emisji będziemy kontynuować prace związane z debiutem akcji na NewConnect. Spółka matka Zortrax jest już na ostatniej prostej w drodze na giełdę. Nasz proces IPO chcemy maksymalnie przyspieszyć, mając jej doświadczenie i angażując najlepsze dostępne środki" - powiedziała prezes Zortrax Dental Małgorzata Misiewicz, cytowana w komunikacie.

Przy rekomendacji podziału zysku wypracowanego przez Zortrax Dental, zarząd będzie brał pod uwagę sytuację i płynność finansową grupy Zortrax, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym potencjalne ograniczenia związane z umowami kredytowymi i emisją instrumentów dłużnych) oraz oceny perspektyw spółki w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych, podsumowano w materiale.

Zortrax jest polską firmą, która dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie druku trójwymiarowego. Zbudowała silną pozycję na rynku desktopowych urządzeń 3D, oferując swoim klientom również materiały do druku, oprogramowanie Z-SUITE i inne produkty zwiększające wydajność procesu prototypowania.

(ISBnews)