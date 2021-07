Reklama

"Sprzedaż wszystkich oferowanych akcji jest dla nas wielkim osiągnięciem, otoczenie rynkowe w trakcie oferty było bardzo wymagające, a obawy o rozwój pandemii miały wpływ na percepcję inwestorów" - powiedział prezes Rafał Malarz, cytowany w komunikacie.

Spółka, w uzgodnieniu z globalnymi współkoordynatorami, na podstawie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych ustaliła ostateczną liczbę emitowanych akcji na 7 500 000 sztuk, a cenę emisyjną na 25 zł. Do inwestorów instytucjonalnych trafi około 88% oferowanych akcji, a pozostałą część obejmą inwestorzy indywidualni. Wartość free-float po transakcji wyniesie 30,12% w podwyższonym kapitale, podano także.

Przydział akcji jest zaplanowany na 15 lipca, a debiut na GPW około tygodnia później.

"Środki pozyskane z oferty zostaną przeznaczone na rozwój działalności, w szczególności na zakup nieruchomości gruntowych we Wrocławiu i realizację inwestycji biurowych" - czytamy także.

Spółka 1 lipca br. rozpoczęła pierwotną ofertę publiczną do 7,5 mln akcji nowej emisji. Cenę maksymalną dla jednej akcji ustalono wtedy na 50 zł co oznaczało, że oferta by miała łączną wartość ok. 375 mln zł.

Grupa kapitałowa Cavatina Holding należy do największych deweloperów powierzchni biurowych działających w Polsce i jest aktualnie obecna w siedmiu miastach Polski: w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Bielsku-Białej.

(ISBnews)