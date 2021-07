W branży sztucznej inteligencji, która jest uważana przez inwestorów za obdarzoną dużym potencjałem wzrostu, znajdziemy znaczną liczbę ciekawych mniejszych spółek. Warto pamiętać, że sukcesy jednych spółek często są okupione porażkami innych. A wśród małych spółek tych drugich jest zdecydowanie więcej niż na całym rynku. Jedną z firm w tej branży jest Inpixon, który stworzył i rozwija kategorię nazwaną Indoor Intelligence. Jest to forma zaawansowanego Internetu Rzeczy (IoT), skupiona na obserwacji i poprawie funkcjonowania biur i zamkniętych przestrzeni publicznych. Rozwiązania firmy służą tworzeniu inteligentnych map danej przestrzeni, obserwacji jej parametrów oraz zachowań ludzi, przy użyciu sensorów i beaconów (które poprzez Bluetooth emitują sygnały do pobliskich telefonów i innych urządzeń). W ten sposób możliwe staje się tworzenie bardzo zaawansowanych analiz przestrzeni, jej wykorzystania oraz zachowania ludzi z niej korzystających, zarówno pracowników, jak i gości. Firma przez ostatnie lata przynosi straty. Za pierwszy kwartał 2021 roku EPS wynosi -0,08 dolara, w porównaniu do -0,92 dolara w tym samym okresie rok wcześniej. Jednocześnie cena akcji mocno się wahała, obecnie kosztuje 1,07 dolara, podczas gdy na zamknięciu 11 lutego br. osiągnęła 2,32 dolara.

Reklama

Kolejną popularną małą spółką z branży medycznej jest Asensus Surgical, która wcześniej nazywała się TransEnterix. Produkuje ona urządzenia do chirurgii robotowej (robotic surgery), przede wszystkim do przeprowadzania mało inwazyjnych operacji laparoskopowych. Roboty tego typu stają się standardem w coraz większej liczbie krajów na świecie. Spółka przygotowuje urządzenia, które wykorzystają w szerokim zakresie sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe. Służy to większej standaryzacji nawet bardzo skomplikowanych procedur chirurgicznych oraz eliminacji najpopularniejszych błędów i niedociągnięć. Jednak akcja spółki kosztuje obecnie 2,71 dolara, mocno poniżej rekordowego poziomu z 10 lutego br., kiedy akcje były notowane po 6,26 dolara. EPS dla spółki za pierwszy kwartał 2021 roku wynosi -0,08 dolara, wobec 0,59 dolara za ten sam okres rok wcześniej.

W branży biofarmaceutycznej działa firma Evofem Biosciences, która skupia się na zdrowiu reprodukcyjnym kobiet. Spółka w 2020 roku wprowadziła na amerykański rynek Phexxi — pierwszy niezawierający hormonów żel antykoncepcyjny dla kobiet. Prowadzi także zaawansowane badania kliniczne dwóch innych produktów dla kobiet zapobiegających zakażeniom przenoszonym drogą płciową. W ciągu ostatniego roku akcje spółki spadły o 68 proc., choć w międzyczasie akcje spółki kosztowały już 4,88 dolara (17.02.2021), a teraz kosztują 1,02 dolara. Spółka nie przynosi zysków, EPS za pierwszy kwartał wyniósł -0,56 dolara. Ponieważ spółka inwestuje w badania kliniczne swoich produktów, jest mało prawdopodobne, by zyski pojawiły się w perspektywie najbliższych 3 lat. Dodatkowo akcjonariat spółki jest rozmywany nowymi emisjami, co także nie jest korzystne dla obecnych akcjonariuszy. Z drugiej strony spółka ma ciekawy produkt i duże szanse na wprowadzenie kolejnych innowacyjnych rozwiązań w przyszłości.

To tylko wybrane przykłady popularnych akcji małych spółek. Łączy je jedno, wszystkie w ostatnich okresach przynoszą straty, co powoduje, że poza analizą finansową konieczne jest dokładne przyjrzenie się perspektywom danej spółki. W tej sytuacji występują także niedobory informacyjne. Spółki publiczne tej wielkości zwykle w minimalnym, wymaganym przez prawo zakresie, informują o swoich wynikach i planach. Na wielu rynkach spotykamy inwestorów specjalizujących się właśnie w inwestowaniu w małe spółki, jednak wymaga to dużej wiedzy i kontroli ryzyka. Oczywiście tego rodzaju spółki mogą znaleźć się w dobrze zaplanowanym portfelu inwestycyjnym, jednak trzeba pamiętać o odpowiedniej dywersyfikacji i by ich udział nie przekraczał kilku procent.

Autor: Paweł Majtkowski, analityk eToro