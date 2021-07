"Większość spółek z WIG20 zachowywała się dziś negatywnie. Przede wszystkim traciły finanse, które są w korekcie, a także sektor energetyczny. W całym WIG przeważały spadki - traciła blisko połowa firm, a ok. 34 proc. zwyżkowało. To sugeruje, że trend boczny ma się dobrze, ale nie widać zagrożenia gwałtownego zwrotu w dół. Natomiast trudno też jest liczyć na mocne wzrosty i nowe szczyty bez sektora finansowego i energetycznego" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki.

"Odnoszę wrażenie, że gracze wyczekują na cenotwórcze wiadomości i dopiero one, w pozytywnym sensie, powodują jakieś reakcje. Dobrym przykładem jest CD Projekt, który wcześniej pozytywnie zareagował na pierwsze wieści o powrocie +Cyberpunka 2077+ na platformę Sony i dziś ponownie na informacje, że w czerwcu gra cieszyła się tam bardzo dużą popularnością. To ewidentnie przełożyło się na zamknięcie powyżej 200 zł" - wskazał.

Przy najwyższych obrotach na GPW wyraźnie rosły notowania spółek o najwyższych wagach w WIG20 - CD Projektu i Allegro. Największe obroty przypadły na CD Projekt (205 mln zł) i były ponad dwukrotnie wyższe niż na drugim pod tym względem Allegro (101 mln zł).

CD Projekt od rana zwyżkował o ok. 6 proc. i zakończył sesję 7,4 proc. na plusie, na poziomie 201,85 zł - najwyżej od końca marca. Jak ocenił Czarnecki, to otwiera drogę do 250 zł. Indeks branży producentów gier rósł najmocniej na GPW, bo o blisko 5 proc.

Według statystyk opublikowanych przez PlayStation w czerwcu najczęściej pobieraną grą na PS4 był "Cyberpunk 2077", który wrócił na platformę Sony po półrocznej absencji. Ponadto, jak podał DM BDM, podczas WitcherConu CD Projekt ogłosił, że w związku z premierą Wiedźmina 3 na platformy nowej generacji szykuje dla graczy darmowe DLC do gry inspirowane serialem Netflixa.

"Druga spółka, na którą warto było zwrócić uwagę to Allegro. Informacja o tym, że Biedronka otwiera na jej platformie sklep własnej marki Dada powoduje, że trend wzrostowy jest utrzymany. Technicznie cztery ostatnie sesje tworzą formację kontynuacji trendu wzrostowego" - wskazał Czarnecki.

Po dwóch sesjach przerwy, Allegro wróciło do wzrostów - kurs na zamknięciu poszedł w górę o 3 proc. do 73,69 zł, najwyżej od pięciu miesięcy.

Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 wzrósł o 0,16 proc. do 2.255,48 proc., WIG zyskał 0,05 proc. do 67.162,04 pkt., mWIG40 stracił 0,13 proc. do 4.882,14 pkt., a sWIG80 poszedł w dół o 0,42 proc. do 20.599,69 pkt.

W momencie zamknięcia notowań na GPW wśród europejskich indeksów zdecydowanie przeważały wzrosty - na tym tle WIG oraz WIG20 znajdowały się w tyle. Zauważalnie pod kreską były jedynie główne indeksy w Turcji, na Łotwie i na Węgrzech.

Niemiecki DAX rósł o 0,6 proc., amerykański S&P zwyżkował o 0,2 proc., a technologiczny Nasdaq szedł w górę o 0,1 proc.

Obroty na GPW wyniosły 921 mln zł, z czego 748 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

W ujęciu sektorowym zniżkowało 9 z 15 indeksów, w tym przede wszystkim traciły banki. Indeks sektora poszedł w dół o 2,5 proc. i znalazł się blisko 2-miesięcznego minimum.

Santander na koniec dnia spadał o 4,1 proc., przewodząc przecenie w WIG20. PKO BP i Pekao traciły po ok. 2 proc. W gronie średnich firm spadkom przewodziły Alior i Millennium, tracąc po 4,7 proc., oraz mBank zniżkujący blisko 6 proc., przy jednych z najwyższych obrotów w indeksie.

Między 2 a 3 proc. rosły Dino i Orange, a CCC, PKN Orlen, Lotos i Cyfrowy Polsat zwyżkowały po nieco ponad 1 proc.

W poniedziałek KGHM poinformował, że widzi przesłanki wskazujące na możliwość zmiany wartości bilansowej kluczowych aktywów zagranicznych grupy, co może mieć wpływ na jednostkowe oraz skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2021 roku. Kurs początkowo pozostawał w okolicy poziomu odniesienia, jednak zamknął się 1,2 proc. niżej, na 185,5 zł.

Wśród krajowych blue chipów mocno traciły także JSW - w dół o 3,5 proc., oraz Asseco - o 3 proc.

W mWIG40, poza bankami, mocno tracił także Mabion - w dół o 4,6 proc.

Z kolei przy najwyższych obrotach w indeksie (17 mln zł) Kruk zwyżkował o 3 proc. do 299,6 zł, najwyższego poziomu od blisko 4 lat.

Mocniej rosły m.in. walory LiveChat Software. Kurs poszedł w górę o 7 proc., poprawiając historyczne maksimum do 141 zł.

Rekord notowań poprawił także Inter Cars - wzrósł na zamknięciu o 4,4 proc. do 424 zł.

W gronie małych spółek najmocniej rosła Ambra - o 6,5 proc., która odbiła po trwającym od końca czerwca trendzie spadkowym.

Z kolei po ostatnim odbiciu kurs Rainbow Tours poszedł w poniedziałek w dół o 6 proc. do 25,1 zł, najniżej od trzech miesięcy. Obroty przekroczyły 1 mln zł i były niemal 10-krotnie wyższe niż towarzyszące piątkowym 4-proc. wzrostom.

W indeksie sWIG80 równie mocno tracił Airway Medix, który po 8-proc. piątkowej przecenie, dotarł do 1,49 zł - najniższego poziomu od blisko roku.