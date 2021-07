Reklama

"Zgodnie z zapowiedziami, w ostatnich miesiącach wdrożyliśmy program naprawczy w wybranych placówkach sieci Delikatesy Centrum, do którego wytypowaliśmy łącznie 180 sklepów własnych, które najsłabiej radziły sobie na rynku i wyraźnie odstawały pod względem efektywności od Delikatesów Centrum prowadzonych przez naszych franczyzobiorców. W przypadku 59 z tych sklepów podjęte działania nie przyniosły wystarczającej poprawy, dlatego zapadła decyzja o ich zamknięciu do końca tego roku. Będzie ona oznaczać konieczność dokonania odpisu w kwocie ok. 80 mln zł, który obciąży nasze tegoroczne wyniki finansowe. Uznaliśmy wspólnie z radą nadzorczą, że taki ruch jest niezbędny dla trwałego podniesienia efektywności segmentu detalicznego. Chcemy budować największą sieć małych supermarketów w Polsce w oparciu o rentowne i dobrze prosperujące placówki handlowe" - powiedział członek zarządu Grupy Eurocash Jacek Owczarek, cytowany w komunikacie.

Spółka podała, że w wyniku szacunków dynamiki zmian wartości EBITDA po uwzględnieniu wpływu IFRS 16 w segmencie detalicznym, bez uwzględnienia wpływu odpisu, dynamika zmian EBITDA po IFRS 16 w segmencie detalicznym w ujęciu rocznym powinna pozostać na podobnym poziomie r/r, jak w I kw. br.

W połowie maja br. Owczarek poinformował ISBnews, że w ramach przeglądu 180 sklepów sieci Delikatesy Centrum w ciągu kilku miesięcy zapadnie decyzja o ewentualnym zamknięciu niektórych placówek, a zamknięcia mogą dotyczyć maksymalnie kilkudziesięciu sklepów.

Sieć małych supermarketów Grupy Eurocash na koniec I kw. 2021 r. liczyła 1 586 sklepów, w tym 1 547 placówek funkcjonujących pod marką Delikatesy Centrum - 976 z nich to sklepy franczyzowe, 157 sklepy partnerskie (joint venture), a 414 to sklepy własne. Segment detaliczny Grupy obejmuje ponadto 433 saloniki prasowe Inmedio.

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych. Oferuje także wsparcie marketingowe dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają ok. 16 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben, a także Kontigo oraz Koliber. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

