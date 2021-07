Asbis Enterprises Plc osiągnął w czerwcu br. skonsolidowane przychody na poziomie ok. 240 mln USD wobec 168 mln USD rok wcześniej, co oznacza wzrost o ok. 43%, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Reklama "Czerwiec to kolejny miesiąc wysokich dwucyfrowych wzrostów naszych przychodów. Mocny wzrost przychodów potwierdza dominującą pozycję grupy i jej zdolność do kapitalizacji w każdych warunkach rynkowych oraz wykorzystania wszystkich nadarzających się okazji. Te wyniki są wyższe od naszych oczekiwań i jeśli wzrosty będą kontynuowane na tym poziomie, dokonamy korekty opublikowanej prognozy" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Serhei Kostevitch, cytowany w komunikacie. Dodał, że w czerwcu "najlepiej sprzedającymi się produktami były procesory, dyski HDDs oraz smartphony" oraz został wprowadzony na rynek najnowszy produkt - Perenio Ionic Shield. "Jest to urządzenie medycznego klasy I przeciw znanym koronawirusom, czyli jest odpowiedzią na obecne czasy. Zrealizowaliśmy już pierwsze zamówienia, dalsza komercjalizacja jest w trakcie" - wskazał Kostevitch. Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 2,37 mld USD w 2020 r. (ISBnews)