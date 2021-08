Reklama

"Grupa podtrzymuje dotychczasowe oczekiwania [dotyczące wyników za 2021 r.] z wyjątkiem planów inwestycyjnych na rok nakładów inwestycyjnych na rok 2021, które zostały obniżone do oczekiwanego do oczekiwanego przedziału od 475 mln zł do 525 mln zł z wcześniejszych 560 mln zł do 600 mln zł. Zmiana ta wynika z oszczędności w zakresie nakładów inwestycyjnych na sprzęt IT, który został leasingowany, z przesunięcia niektórych prac związanych z wykańczaniem budynków na przyszłe okresy, co wynika z opóźnienia w oddawaniu nowych powierzchni" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Jednocześniej grupa potwierdziła swoje roczne prognozy finansowe na ten rok, przewidując wzrost GMV o kilkanaście do dwudziestu kilku procent w całym bieżącym roku, wzrost przychodów o nieznacznie powyżej trzydziestu procent oraz wzrost skorygowanej EBITDA o nieco poniżej do nieco powyżej dwudziestu procent, podano.

"Skorygowana EBITDA wzrosła w drugim kwartale o 23,8% r/r, a my kontynuujemy inwestowanie w rozwój dostaw, marketing i rekrutację, czemu towarzyszy miarowy wzrost tego wskaźnika. Niższa dźwignia, obecnie poniżej dwukrotności EBITDA, spowodowała wzrost zysku netto o 60% r/r za II kwartał i niemal podwoiła się w ciągu półrocza do 565,5 mln zł. Wyniki te nie tylko przekonują do podtrzymania naszej prognozy na 2021 rok, którą wcześniej podnieśliśmy po pierwszym kwartale, ale także zachęcają do kontynuowania aktywnego inwestowania w rozwój działalności" - powiedział dyrektor finansowy Jon Eastick, cytowany w komunikacie.

Allegro zwiększyło wartość sprzedanych towarów (GMV) o 10,6% r/r do 10,4 mld zł w II kw. br.

"Spodziewamy się przyspieszenia dynamiki wzrostu GMV w ujęciu rok do roku w tym półroczu względem tempa w drugim kwartale, dążąc do realizacji celów finansowych na 2021 rok" - dodał prezes Francois Nuyts.

Allegro odnotowało 295,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2021 r. wobec 185 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 421,8 mln zł wobec 324,4 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 547,6 mln zł w II kw. br. wobec 438,4 mln zł rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 559,9 mln zł w II kw. br. wobec 452,4 mln zł rok wcześniej (wzrost o 23,8% r/r). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 308,1 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 1 019 mln zł rok wcześniej.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy stanowiła ok. 3% rynku handlu detalicznego w Polsce w 2019 r. Platforma Allegro.pl umożliwia sprzedaż nowych produktów przede wszystkim firmom prowadzącym działalność w formule biznes-klient i przyciąga średnio 21 mln internautów miesięcznie, co odpowiada 66% mieszkańców Polski w wieku 16 lat lub więcej oraz 78% wszystkich użytkowników Internetu w Polsce. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.

(ISBnews)