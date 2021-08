O wyniku piątkowej sesji zadecydowały ostatnie dwie godziny notowań. WIG20, który wcześniej kilkukrotnie próbował przebić od góry poziom 2.248 pkt., odbił się od ukształtowanego w trakcie notowań wsparcia na tym poziomie i zyskał około 10 punktów. Zamknięcie sesji wypadło na poziomie 2.255,56 pkt., o 8 pkt. niższym niż otwarcie. W odniesieniu do poprzedniego zamknięcia indeks stracił 0,2 proc.

Przez niemal całą sesją WIG20 naśladował zachowanie DAX, ale jednocześnie był nieco słabszy od niemieckiego indeksu. Kiedy w Warszawie kończyły się notowania DAX znajdował się 0,15 proc. na plusie. W odrabianiu porannych strat krajowym indeksom pomogły Stany Zjednoczone, gdzie sesja zaczęła się od wzrostów. S&P 500 o 17.00 znajdował się 0,6 proc. na plusie, a Nasdaq Composite zwyżkował o 0,9 proc.

Obok WIG20 także WIG zakończył sesję na minusie - spadł o 0,1 proc. do 67.966,14 pkt. Indeksy spółek o niższej kapitalizacji, dzięki wzrostom w drugiej połowie sesji, wyszły na plus. mWIG40 zyskał 0,1 proc. i zamknął sesję na 5.008,66 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,5 proc. do 20.876,13 pkt.

Każdy z indeksów zakończył tydzień na minusie, ale najsłabiej wypadły firmy o największej kapitalizacji. WIG20 obniżył się o 2,0 proc., a WIG spadł o 1,9 proc. W obydwu przypadkach były to najgorsze wyniki od pięciu miesięcy. mWIG40 stracił 1,9 proc., a sWIG80 zniżkował o 1,0 proc.

Obroty akcjami na GPW wyniosły w piątek ok. 675 mln zł, z czego 505 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Liderem obrotów ponownie był KGHM (90,4 mln zł). Ponad 82 mln zł wyniosły obroty akcjami Dino Polska, a 68,3 mln zł w przypadków akcji Cyfrowego Polsatu.

W centrum uwagi inwestorów znalazły się w piątek spółki, które publikowały wyniki finansowe za II kwartał. W przypadku firm z WIG20 było to Dino Polska.

Spółka była liderem spadków - notowania obniżyły się o 5,3 proc. do 320,7 zł. Wyniki za II kwartał, które spółka opublikowała przed sesją okazały się mniej więcej zgodne z oczekiwaniami rynku. Zysk netto wyniósł 196,2 mln zł wobec 148 mln zł zysku rok wcześniej. Konsensus PAP Biznes zakładał 200,2 mln zł zysku netto. Wynik EBITDA zwiększył się rok do roku o 29,8 proc. do 309,9 mln zł wobec konsensusu na poziomie 318 mln zł.

Choć analitycy określili wyniki Dino jako "neutralne", to oczekiwania inwestorów mogły być nieco większe. Wyrazem tych oczekiwań był wzrost kurs o niemal 40 proc. w ostatnich 4 miesiącach, którego kulminacją było najwyższe w historii zamknięcie wtorkowej sesji (340 zł).

Niemal 1,5 proc. do 114,65 zł spadł kurs akcji CCC. W ciągu tygodnia notowania spadły o 7,5 proc. i jest to najgorszy wynik w tym roku. Kurs akcji spółki, która niedawno była jednym z faworytów inwestorów, znalazł się na najniższym poziomie od niemal dwóch miesięcy.

Piątą z rzędu spadkową sesję zanotowały akcje KGHM (-0,3 proc.), co przełożyło się na tygodniową stratę w wysokości 11,5 proc. To najsłabszy wynik od września zeszłego roku i kolejne niemal 5-miesięczne minimum.

Wzrostami wyróżniły się w piątek spółki energetyczne. Notowania PGE poszły w górę o 4,4 proc. do 9,25 zł, a Tauron zwyżkował o 3,9 proc. do 3,46 zł. Były to dwa najlepsze wyniki w WIG20. Inwestorzy wydają się uwzględniać w cenach akcji rosnące ceny energii.

Serię najwyższych zamknięć w historii podtrzymał Cyfrowy Polsat, po wzroście o 0,2 proc. do 35,40 zł, a Orange Polska po raz kolejny zanotował 6-letnie maksimum, po zwyżce o 0,7 proc. do 8,175 zł.

Wzrosty kursów firm energetycznych sprawiły, że WIG-Energia zyskał 3,2 proc. i był to zdecydowanie najlepszy wynik wśród 15 indeksów branżowych. Zmiana żadnego z pozostałych indeksów nie przekroczyła 1 proc.

W indeksie mWIG40 największy spadek zanotował Bank Handlowy. Notowania obniżyły się 4,3 proc. do 45 zł, przy niemal 6 mln zł obrotów (drugi wynik w mWIG40). Przed sesją bank podał, że zysk netto w drugim kwartale spadł do 72,7 mln zł z 89,3 mln zł rok wcześniej i okazał się 7,4 proc. niższy od konsensusu. Trudno dziwić się rozczarowaniu inwestorów, skoro większość banków zaskakiwała na plus wynikami za II kwartał.

Dla banków z mWIG40 to nie był udany dzień. Notowania Aliora spadły o 2,4 proc. do 40,3 zł. Obroty akcjami wyniosły niemal 10 mln zł i był to najlepszy wynik w mWIG40.

Liderem wzrostów mWIG40 był Stalprodukt, który w czwartek notowany był najniżej od 6 miesięcy. W piątek kurs akcji podskoczył o 3,2 proc. do 327 zł.

Na fali zwiększonego zainteresowania spółkami energetycznymi, notowania Enei poszły w górę o 2,6 zł do 9,23 zł.

W sWIG80 piątkowa sesja należała do Getin Holding - kurs akcji poszedł w górę o 19,4 proc. do 1,602 zł, a obroty akcjami przekroczyły 5,6 mln zł i były najwyższe w sWIG80. To pochodna publikacji wyników finansowych za II kwartał przez Getin Noble Bank, którego Getin jest udziałowcem.

GNB podał, że w II kwartale miał 3,5 mln zł zysku, wobec 247 mln zł straty przed rokiem. Był to pierwszy kwartalny zysk od 2016 roku. Notowania GNB rosły w piątek nawet ponad 30 proc., ale sesją zakończyły wzrostem o 2,5 proc. do 0,207 zł. Obroty akcjami wyniosły 10,8 mln zł.

Wysoka zmienność w dalszym ciągu cechuje notowania Cognora. Po gwałtownym spadku w czwartek, w piątek notowania poszły w górę 8,2 proc. do 4,665 zł, przy 5,3 mln zł obrotów. W obydwu kategoriach był to drugi wynik w sWIG80.