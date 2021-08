Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 5,94 mln euro wobec 9,24 mln euro straty rok wcześniej. EBITDA wyniosła 5,01 mln euro wobec 0,35 mln euro rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 12,75 mln euro w I połowie 2021 r. wobec 13,64 mln euro rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu 2021 wynik działalności operacyjnej nadal jest dodatni. Przychody z wynajmu nieruchomości biurowych spadły o 9% do 9,7 mln euro na skutek spadku wartości rosyjskiego rubla o ok. 20% w porównaniu rok do roku. Pandemia spowodowała spadek przychodów w segmencie hoteli o 9% do 2,2 mln euro. W II kwartale hotele zanotowały znowu wzrost obrotów do 1,5 mln euro (II kwartał 2020: 0,2 mln euro). Łączne przychody ze sprzedaży zmniejszyły się o 7% do 12,8 mln euro, zaś koszty przyporządkowane bezpośrednio do przychodów ze sprzedaży udało się zredukować o 33% do 4,4 mln euro. W związku z powyższym wynik ze sprzedaży brutto wynosi 8,4 mln euro, co oznacza wzrost w porównaniu rok do roku o 17%" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Wskaźnik EBITDA wzrósł dzięki wyższym wynikom ze sprzedaży brutto i niższym kosztom zarządu z 0,3 mln euro do 5,0 mln euro. EBIT zanotował wzrost z -9,2 mln euro do 5,9 mln euro. Wzrost ten wynika z wyższego wyniku operacyjnego, ale także z dodatniego wyniku z wyceny nieruchomości (2,0 mln euro) w porównaniu ze stratą z wyceny (-5,4 mln euro) w tym samym okresie ubiegłego roku, wyjaśnia spółka.

Wynik z działalności finansowej (wraz z wynikiem z joint ventures) uległ zmianie z -10,6 mln euro do -3,6 mln euro. Obejmuje on zyski z tytułu przeliczenia pozycji w walucie w wys. 0,7 mln euro (w roku ubiegłym: -4,7 mln euro) oraz straty z joint ventures związane z ujemnymi wynikami hoteli w wys. -0,9 mln euro (w roku ubiegłym: -2,5 mln euro), podano także.

W sumie wynik finansowy netto okresu Grupy Warimpex poprawił się w pierwszym półroczu 2021 z -21,7 mln euro na 1,7 mln euro. Triple Net Asset Value wzrosła również z 2,46 euro na akcję do 2,56 euro na akcję.

Spółka podaje, że w segmencie deweloperskim kontynuowana jest realizacja bieżących projektów. W Polsce wydane zostały pozwolenia na budowę dla biurowców w ramach projektu Mogilska faza III w Krakowie jak i dla obiektów w Białymstoku. Zgodnie ze strategią Warimpexu budowa rozpocznie się, jak tylko zapewnione będzie odpowiednie zainteresowanie potencjalnych najemców. Również w Krakowie obok hotelu Chopin planowana jest budowa biurowca o powierzchni 21 tys. m2 na wynajem.

Na terenie AIRPORTCITY St. Petersburg trwają prace nad ukończeniem biurowca Avior Tower 1 o powierzchni ok. 16 tys. m2 na wynajem. Stan surowy jest już gotowy, otwarcie planowane jest na II kwartał 2022 roku.

Natomiast w niemieckim mieście Darmstadt dzisiaj, tj. 30 sierpnia, po generalnym remoncie odbędzie się otwarcie hotelu pod marką "greet Hotel Darmstadt".

"Warimpex kupił ten hotel w 2019 roku i podczas zamknięcia spowodowanego pandemią poddano go rewitalizacji oraz adaptacji do marki 'greet' sieci Accor. Posiadając łącznie 330 pokoi hotelowych i na długi pobyt (tzw. 'longstay') oraz ponad 4 500 m2 powierzchni konferencyjnej, eventowej i wystawienniczej, a także 800 m2 powierzchni biurowej również na wynajem krótkoterminowy, 'greet Hotel Darmstadt' prezentuje się jako jedno z największych centrów konferencyjnych i eventowych na obszarze aglomeracji Ren-Men. Obok hotelu ma powstać biurowiec o powierzchni ok. 13,8 tys. m2 na wynajem, który pod względem kryteriów zrównoważonego rozwoju ma odpowiadać najnowszym trendom. Prace nad nowym projektem zabudowy i projektem budowlanym są już mocno zaawansowane" - podano także.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka dewelopersko-inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie. Jej podstawowa działalność skupia się na budowie i prowadzeniu hoteli i nieruchomości biurowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

