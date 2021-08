"Wielkimi krokami przygotowujemy się do premiery naszej autorskiej produkcji 'Gas Station Simulator'. Tytuł zadebiutuje na PC już 15 września. Obecnie realizujemy intensywną kampanię marketingową gry, w czym poza Movie Games wspiera nas również spółka Moonlit. Na mocy podpisanej umowy nasz partner biznesowy przeprowadzi cross-promocję 'Gas Station Simulator', a Drago entertainment będzie odpowiedzialne za promocję 'Model Builder' z portfolio Moonlit" - powiedziała prezes zarządu Drago entertainment Joanna Tynor, cytowana w komunikacie.

Reklama

Kontrakt pomiędzy Drago entertainment a Moonlit umożliwia m.in. wzajemne wykorzystanie określonych elementów obu tytułów, podkreślono.

"Współpraca z Drago Entertainment jest dla nas okazją do budowania wizerunku Moonlit. Obie firmy tworzą symulatory, jednak ze względu na różne nisze nie konkurujemy ze sobą bezpośrednio. Widzimy jednocześnie potencjał do wzajemnego uzupełniania przestrzeni rynkowej, dlatego zdecydowaliśmy się na nawiązanie współpracy marketingowej. Na jej bazie obie produkcje będą wzajemnie promowane do czasu premiery 'Model Builder', a potencjalnie nawet dłużej. Wierzymy, że w ten sposób osiągniemy dużo więcej niż w pojedynkę" - dodał prezes Moonlit Michał Gardeła.

Do "Gas Station Simulator" zostaną dodane modele z gry "Model Builder". Elementy z gry Moonlit będą stanowiły element ekspozycji stacji benzynowej, w której znajduje się gracz. Twórcy obu tytułów planują wspierać się marketingowo do czasu październikowej premiery "Model Buildera". Współpraca będzie działała w obie strony - w grze Moonlita w późniejszym terminie pojawią się modele z "Gas Station Simulator", wskazano również.

Drago entertainment powstało w 1998 roku w Krakowie. W 2018 roku do zespołu dołączyli Aleksy Uchański, Maciej Miąsik, Jakub Trzebiński i Mateusz Wcześniak. Wtedy też firma podjęła decyzję o przyjęciu nowej strategii i skoncentrowaniu się na produkcji własnych gier. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w kwietniu 2021 r.

Moonlit to polski gamingowy software house zamierzający poszerzyć swoją działalność o segment produkcji gier własnych. Zadebiutował na NewConnect w połowie 2019 r.

(ISBnews)