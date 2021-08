"Ostatnie sesje na GPW to wyraźna przewaga największych spółek. WIG20 po wybiciu z kilkumiesięcznej konsolidacji i przebiciu poziomu 2.300 pkt. kontynuuje dynamiczne wzrosty. Tym samym indeks największych spółek, a także mWIG40 zachowują się dużo lepiej niż sWIG80, a cały WIG zdołał przebić okrągły poziom 70 tys. pkt." - powiedział PAP Biznes kierownik Zespołu Doradztwa Inwestycyjnego w BM BNP Paribas, Michał Krajczewski.

"Po piątkowym gołębim przemówieniu szefa Fed w Jackson Hole na rynkach panuje apetyt na ryzyko. W poniedziałek wyraźnie umacniał się złoty i widać, że wzrosty na GPW zgrywają się z napływem kapitału zagranicznego" - dodał.

WIG zakończył poniedziałkowe notowania wzrostem o 1,08 proc., poprawiając swój rekord wszech czasów do 70.526,66 pkt. WIG20 kontynuował wzrosty i zyskując 1,14 proc. wyznaczył nowe 2-letnie maksimum na 2.350,23 pkt. Z kolei 14-letni szczyt poprawił indeks średnich spółek, rosnąc o 1,39 proc. do 5.217,35 pkt. Jako jedyny pod kreską znalazł się sWIG80, który stracił 0,08 proc. do 20.995,06 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 864 mln zł, z czego 670 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

"W skali miesiąca WIG jest jednym z najlepszych indeksów na globalnym rynku akcji, a nieczęsto się to zdarza" - zauważył Krajczewski.

W poniedziałek krajowe indeksy znalazły się w europejskiej czołówce. Na Starym Kontynencie na zamknięciu zwyżkowały niemal wszystkie indeksy, a niemiecki DAX poszedł w górę o 0,2 proc.

Amerykański S&P 500 rósł w tym czasie o 0,6 proc., a technologiczny Nasdaq o 0,8 proc. - oba notowały nowe śróddzienne historyczne maksima.

W ujęciu sektorowym na GPW traciły 3 z 15 indeksów, w tym przede wszystkim producenci gier i chemia - po 1,8 proc., a sektor spożywczy poszedł w dół o 0,1 proc.

Wzrostom przewodziły spółki odzieżowe (+3,1 proc.) oraz mediowe (+3,4 proc.), które wyznaczyły nowy szczyt notowań.

Dwuletnie maksimum poprawiły banki, rosnąc o 1,2 proc., a telekomy poszły w górę o 2,4 proc. znalazły się najwyżej od 9 lat.

"Wśród największych spółek mocno pozytywnie wyróżniły się akcje JSW. Choć spółka podała słabe wyniki za II kw., to inwestorzy zaczęli doceniać fakt, że kolejne kwartały mogą być o wiele lepsze z uwagi na utrzymujący się trend rosnących cen węgla koksującego. Porównywalne spółki w USA są notowane na wieloletnich maksimach, a JSW zostawało w tyle. Być może zostało to w końcu zauważone, co pozwoli wyjść górą z konsolidacji" - ocenił Krajczewski.

Od rana jedną z najmocniejszych spółek było JSW. Kurs wzrósł na koniec dnia o 7,2 proc. do 39,24 zł i znalazł się na najwyższym poziomie od połowy lutego. Spółka zanotowała przy tym drugie obroty na GPW (83 mln zł) i jednocześnie kilkukrotnie przewyższające średnią z ubiegłego tygodnia.

Wyższe obroty wystąpiły jedynie na walorach LPP (119 mln zł), które utrzymało poranne wzrosty. Kurs poszedł w górę o 4 proc. do 14.200 zł, a do wyznaczenia nowego rekordu na zamknięciu zabrakło niecałe 300 zł.

Krajczewski zwrócił uwagę na telekomy. Cyfrowy Polsat rosnąc o 2,9 proc. wyznaczył nowy rekord na poziomie 37,86 zł zł. Orange poszło w górę o 1,6 proc. do 8,42 zł - najwyżej od 6 lat.

"Choć ze spółek telekomunikacyjnych nie było dziś żadnych informacji, to trend wzrostowy jest prawdopodobnie pochodną dobrych wyników, a także wcześniejszych informacji o transakcjach związanych z aktywami wieżowymi czy światłowodowymi" - zauważył analityk.

Po ok. 2,6 proc. rosły Allegro i PGE.

Z kolei 1,5-roczne maksimum wyznaczył Santander, rosnąc o 1,8 proc. do 287,8 zł, a Pekao po wzroście o 1 proc. do 105,7 zł jest najwyżej od roku.

W trakcie sesji CD Projekt zmagał się ze wsparciem w okolicy 165 zł, tracąc przy tym niemal 2 proc. Na koniec dnia kurs zdołał się wybronić i stracił 0,1 proc. do 167,62 zł. W drugiej części dnia obroty na walorach spółki wyraźnie wzrosły i były trzecie na rynku (74 mln zł).

Najmocniej, bo 1,6 proc., tracił Mercator Medical.

W gronie średnich spółek najwyższy wzrost zanotował ING BSK, pokonując tym samym szczyty z początku 2018 r. Kurs wzrósł o 7,2 proc. wyznaczając nowy historyczny szczyt na poziomie 229,5 zł.

DataWalk, który przed weekendem poinformował o kolejnej sprzedaży do Departamentu Obrony USA, kontynuował piątkowy trend. Tym razem kurs wzrósł o blisko 6 proc.

Po ok. 5 proc. zwyżkowały ComArch i Wirtualna Polska. Druga ze spółek wyrównała swój rekord notowań z ubiegłego tygodnia, osiągając poziom 139,8 zł.

Między 3 a 4 proc. rosły Dom Development, Kęty i Develia.

Najmocniej w mWIG40 traciły walory producenta gier mobilnych Ten Square Games (-4,3 proc.). W trakcie sesji na rynek napłynęła informacja, że Chiny zaostrzają limit gier wideo dla niepełnoletnich do godziny w weekendy i święta.

Po nieudanej premierze najnowszej gry, w dół o blisko 4 proc. poszedł kurs Play Way. Spółka podała w weekend, że przychody z gry BUM Simulator do tej pory pokryły połowę kosztów.

O 2,5 proc. zniżkował LiveChat Software, którego zysk netto za I kwartał roku obrotowego 2021/2022 okazał się o 4,5 proc. niższy od konsensusu PAP Biznes.

W sWIG80 najmocniej rósł Quercus TFI - o 6,5 proc. do 4,93 zł. DB BDM wydał dla Quercus rekomendację w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego. Ustalono cenę docelową na poziomie 6,0 zł akcję i wydano zalecenie "kupuj".

Z kolei najmocniej tracił Mirbud (-5,2 proc.), który podał wyniki. Wartość portfela zamówień grupy Mirbud wynosi około 5,5 mld zł, podobnie jak kwartał wcześniej. Wynik netto grupy po pierwszej połowie roku sięgnął 49,7 mln zł wobec 10,7 mln zł zanotowanych przed rokiem.