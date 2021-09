Reklama

"Dla Grupy Tauron priorytetem jest szybkie zakończenie naprawy bloku 910 MW w Jaworznie i ponowne uruchomienie jednostki w 2022 roku. Na początku sierpnia Tauron i Rafako wypracowały realny harmonogram przeprowadzenia prac naprawczych. Jeżeli jednak sytuacja firmy Rafako miałaby wpływ na realizacje tych prac, Tauron będzie analizował rożne scenariusze w tym zakresie" - powiedział Zimnoch, cytowany w materiale przekazanym ISBnews.

Zaznaczył, że Tauron wykazywał się dużą elastycznością w relacjach biznesowych z Rafako, mając na uwadze najpierw uruchomienie bloku, a następnie naprawę jego części kotłowej. Kontrakt na realizacje inwestycji jest zabezpieczony gwarancjami, które wynoszą ponad 600 mln zł.

"Zgodnie z założeniami Zielonego Zwrotu, aktywność inwestycyjna Taurona koncentruje się na zwiększaniu potencjału OZE w miksie wytwórczym oraz modernizacji i rozwoju sieci dystrybucyjnej" - dodał rzecznik.

Na początku sierpnia Tauron Polska Energia i Rafako ustaliły, że zakończą prace naprawcze bloku o mocy 910 MW w Jaworznie do 25 lutego 2022 r. Prace będą prowadzone w rejonie komory paleniskowej. Doprowadzą one do trwałej poprawy działania bloku oraz zapewnią bezawaryjną pracę jednostki w dłuższej perspektywie czasowej.

Oddany do użytku w połowie listopada 2020 roku blok o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno to najnowocześniejsza jednostka tego typu w polskim systemie energetycznym oraz ważny element rynku mocy. Blok dysponuje 15-letnim kontraktem mocowym.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

Kamila Wajszczuk

(ISBnews)